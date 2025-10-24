Compromís rechazó la ayuda al trinquet de Xeraco por ser otra ayuda otorgada «a dedo»

El grupo de Compromís en la Diputació de València ha querido aclarar que su rechazo a la concesión de una ayuda directa de 400.000 euros para el trinquet municipal de Xeraco no es porque se oponga a esa actuación, sino al hecho de que esta y otras subvenciones similares se han producido de forma arbitraria por el equipo de Gobierno del ente provincial, en este caso respaldado con los votos del PP, Ens Uneix y Vox.

Según señala la portavoz de Compromís, Dolors Gimeno, a priori esta formación no tiene inconveniente en que la diputación abra una línea de ayudas para la mejora y renovación de trinquets de pilota valenciana, pero exige que eso se haga con criterios claros y por concurrencia competitiva. Es decir, que los ayuntamientos con este tipo de instalaciones presenten sus propuestas y, una vez analizadas, se determinen las ayudas.

Igual que piensa el grupo del PSPV, el procedimiento mediante el que la diputación ya ha concedido las ayudas del Pla de Trinquets es arbitrario, popularmente llamado «a dedo».

Ivà Bonet, secretario de Compromís de la Safor, recuerda, abundando en este concepto, que de las 11 ayudas para otros tantos trinquets concedidas hasta el momento nueve son para municipios con alcalde del PP, uno del PSPV y otro de Ens Uneix. En la Safor los dos beneficiarios con 400.000 euros, Xeraco y Simat de la Valldigna, tienen, efectivamente, alcaldes del Partido Popular.

Bonet y Gimeno confirmaron que, interesados por los papeles de la tramitación administrativa del Pla de Trinquets, se han encontrado con una documentación tan exigua que incluso dudan de que pueda calificarse de expediente.

El secretario comarcal de Compromís concluyó que, de haberse aprobado un plan abierto para la mejora de trinquets municipales, su partido lo habría apoyado y ayuntamientos como Gandia, Piles, Bellreguard u Oliva se habrían podido acoger al mismo.