El Consell acelera la apertura del nuevo centro de salud de Oliva

El cierre del consultorio médico auxiliar de Sant Francesc, en Oliva, ha obligado a la Conselleria de Sanidad a ponerse las pilas y acelerar las obras y la disposición del equipamiento para la rápida apertura del nuevo centro de salud, situado junto al paseo de la ciudad, para dar respuesta a la atención sanitaria en esta ciudad. En estos momentos todos los vecinos de Oliva son derivados al centro de salud Jaume Roig, situado junto al cuartel de la Guardia Civil, que, a todas luces, resulta insuficiente para una ciudad de 25.000 habitantes. De hecho, hay colas y déficit de atención que han llevado a más de mil personas a firmar una carta de protesta dirigida al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

El consultorio de Sant Francesc tuvo que ser cerrado el pasado septiembre a consecuencia de los desprendimientos de la fachada del edificio, que tiene viviendas particulares en las plantas superiores. También se producen filtraciones de aguas residuales que el ayuntamiento, propietario de la planta baja cedida a la Conselleria de Sanidad para su uso, ha solicitado que se arreglen.

Cuando se produjeron los desprendimientos, la alcaldesa, Yolanda Pastor, se puso en contacto con el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, y recibió de su boca una instrucción clara y concisa: "Hay que cerrar el consultorio", de manera que el ayuntamiento cumplió con esa orden, al tiempo que Pastor se interesaba para solicitar al conseller la máxima celeridad para equipar el nuevo centro de salud y abrirlo cuanto antes.

En eso está ahora la Generalitat porque, como resulta obvio, el consultorio de Sant Francesc ya no va a reabrir. La alcaldesa olivense, que está en contacto permanente con los responsables de la Conselleria de Sanidad, señala que durante los últimos días ha visto mucho movimiento en el nuevo centro de salud, de lo que augura que, una vez dispuesta la dotación de personal necesario, es muy probable que abra a lo largo del mes de noviembre.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañado por el conseller Marciano Gómez, ya visitó el pasado mes de julio este edificio, concebido, diseñado y con obras adjudicadas en junio de 2023, y señaló que comenzaría a prestar servicio antes de que acabe el año. Solo a partir de la apertura del segundo centro de salud de Oliva se podrá comenzar a normalizar una atención sanitaria acorde con el número de habitantes de la ciudad.