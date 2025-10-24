La diputación aprueba a la segunda el trinquet de Xeraco y el cuartel de la Guardia Civil de Oliva

No iban desencaminados el alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, y la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, cuando hace unos días expresaron su convicción de que la Diputació de València aprobaría las ayudas directas para la remodelación del trinquet municipal de Xeraco y para ejecutar obras de mejora en el cuartel de la Guardia Civil de Oliva.

Hace un mes el pleno de la Corporación provincial rechazó ambas propuestas debido a la abstención de Vox y el voto en contra de PSPV y Compromís, pero en la sesión celebrada este jueves Vox ha decidido cambiar de criterio y votar a favor, lo que, unido a los grupos del PP y Ens Uneix, ha permitido sacar adelante ambas actuaciones.

La clave de lo ocurrido hay que situarlo en las formas, y no en el fondo. Vox se abstuvo en la votación del mes pasado, dando al traste con las dos propuestas, debido a que, en el mismo paquete de subvenciones, el Gobierno de la Diputació había incluido una contribución económica para la celebración de los Gay Games 2026 de València. Así que el Gobierno provincial en esta ocasión ha presentado la línea de ayudas por separado y ahí Vox sí ha sumado sus votos a los del PP y Ens Uneix, dejando en minoría a los dos grupos del PSPV y Compromís que, por distintos motivos, siguen rechazando ambas ayudas.

Se trata de mucho dinero para dos obras importantes en estos municipios. Como indicó el alcalde Mascarell, Xeraco recibirá 400.000 euros para iniciar el Plan Director del trinquet municipal, que requiere de una profunda remodelación, renovación y ampliación de las instalaciones.

El proyecto redactado contempla la reforma de la galería, mejoras en la techumbre que, entre otros aspectos, acabarán con las goteras, y un nuevo sistema de ventilación. Otro municipio de la Safor, Simat de la Valldigna, ya ha sido beneficiario de otra ayuda idéntica también para remodelar y poner al día su trinquet municipal.

Gandia podría acogerse

También el Ayuntamiento de Gandia, que necesita un millón de euros para poder acabar el trinquet municipal cuando la justicia levante la orden de paralización de las obras, confía acogerse a este Plan de Trinquets de Pilota Valenciana abierto por la diputación.

En Oliva la subvención aprobada asciende a un total de 63.000 euros y se destina a la mejora del cuartel de la Guardia Civil de esta localidad, una instalación en la que residen y trabajan numerosos agentes encargados de la seguridad en toda la zona sur de la Safor.

Esta subvención empezó a prepararse en el año 2018 cuando, tras un acuerdo con el Ministerio del Interior, la diputación pidió a los cuarteles que presentaran una memoria de necesidades. Fruto de ello, el Ayuntamiento de Oliva firmó en 2024 el protocolo de adhesión con la reforma de vestuarios en la Casa Cuartel, una obra cuantificada en 45.000 euros. Pero transcurridos seis años desde entonces, se pudo comprobar que ese dinero era insuficiente y en septiembre pasado el Ayuntamiento solicitó a la diputación un añadido de 18.000 euros para alcanzar el presupuesto total, que ha ascendido a 63.000 euros. Eso es lo que, a la segunda votación, acaba de aprobar la corporación provincial. La alcaldesa de Oliva expresó ayer su alegría por esta resolución que da vía libre al proyecto.