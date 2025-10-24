La empresa del glámping de Gandia arranca con los accesos una inversión de 20 millones

La empresa Ohai Gandia, promotora de un glámping o ecocámping en la playa, con una inversión de 20 millones de euros, ha iniciado los trabajos de ampliación de los futuros accesos a esa instalación, que fue anunciada en enero de 2021 por la entonces alcaldesa, Diana Morant.

El ayuntamiento ha firmado el acta correspondiente para que se cumpla el convenio firmado entre el consistorio y la empresa, como requisito previo al inicio del glámping en sí mismo, con un presupuesto de 900.000 euros que, como el conjunto del proyecto, corren a cargo del promotor. La inversión total rondará los 20 millones de euros.

La coordinadora de Urbanismo de Gandia, Maite Alonso, ha explicado que las intervenciones afectan principalmente al Camí Fondo, Camí Vell del Grau y el de l’Alqueria del Duc, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la seguridad de peatones y ciclistas, a la vez que se garantiza la integración de las obras con el carácter rústico del entorno y la compatibilidad con el medio existente. Estas dos actuaciones se suman a la prolongación de la carretera Nazaret-Oliva que promueve la Diputació de València, mejorando así la conectividad en todo ese espacio.

Alonso señala que el proyecto combina la mejora de la accesibilidad con una actuación respetuosa con el territorio, y subrayó que incluye la plantación de árboles y el uso de materiales compatibles para «mejorar ambiental y paisajísticamente la zona».

Seis meses de obras

El plazo previsto de ejecución es de seis meses. La empresa promotora prevé que, durante este periodo y una vez avanzadas o finalizadas estas actuaciones previas, se anuncie el inicio de las obras del propio ecocámping, que han contado con tres prórrogas autorizadas por el consistorio. La coordinadora de Urbanismo ha recordado que el proyecto constructivo del ecocámping «ha experimentado adaptaciones respecto a su planteamiento inicial para incrementar la sostenibilidad de las instalaciones y elevar los estándares de calidad del producto».

Por su parte, Balbina Sendra, concejala de Turismo, ha señalado que esta actuación se engloba en la estrategia de diversificación de producto turístico que el ayuntamiento impulsa desde 2015, incorporando el patrimonio, el medio natural y nuevos formatos de alojamiento como activos complementarios a la oferta de sol y playa.

Sendra añade que el ecocámping ofrece «un valor añadido al conectar el patrimonio existente con nuevos flujos de visita de forma ordenada y sostenible, y al incorporar un modelo de alojamiento que aporta un perfil de visitante compatible con los objetivos de desestacionalización y sostenibilidad del destino». Así mismo, remarcó que las mejoras en los accesos «beneficiarán especialmente en los periodos de mayor afluencia estival, contribuyendo a una gestión más eficiente del entorno».