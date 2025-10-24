Gandia felicita a Pascual Orengo López por ser seleccionador nacional de ciclismo

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, y el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han ofrecido una recepción oficial a Pascual Orengo López para darle la enhorabuena por ser seleccionador nacional de España de la categoría sub23.

El que fuera corredor profesional y desde hace años director de equipos y técnico de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana fue nombrado el pasado mes de enero y ya ha ejercido con éxito como seleccionador de los mejores sub23 del país en competiciones nacionales e internacionales.

El gandiense ha estado acompañado en el encuentro celebrado esta semana en la alcaldía por su propio padre, Pascual Orengo Malonda, ciclista máster, pero sobre todo "alma mater" de la Penya Ciclista Beniopa. Orengo López ha regalado al alcalde un maillot de la selección española.

De 35 años de edad, Orengo inició en 2013 su trayectoria en la dirección deportiva. Ahora, cuenta con la confianza del presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, José Vicioso.