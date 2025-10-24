Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Partido de la jornada en la Lliga Comunitat: Ribarroja CF vs UE Tavernes

El equipo "roget", segundo clasificado, visita el campo del tercero de la clasificación

Una imagen del banquillo de la UE Tavernes en un partido reciente

Una imagen del banquillo de la UE Tavernes en un partido reciente / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Cartel rutilante el que ofrece la séptima jornada de la Lliga Comunitat con el partido, también inédito, entre el Ribarroja CF y la UE Tavernes en el Camp Municipal Roberto Gil de la localidad del Camp del Túria. Y es que se enfrentan un equipo local, tercer clasificado con 13 puntos, contra el vallero, segundo en la tabla invicto con 14 puntos.

Un rival difícil, como advierte el entrenador vallero, "Tomaca", que aspira al ascenso con jugadores de oficio y que según el míster será muy difícil: "habrá que jugar al cien por cien en intensidad y tener acierto".

El Tavernes quiere pasar página tras el inesperado empate ante el Silla CF y seguir con su gran trayectoria de seis partidos sin perder con un balance de cuatro triunfos y dos empates.

Se recupera a algún jugador como Corbalán y David y seguirán sin poder jugar Joan, muy recuperado, así como Héctor y Seral, que cumple su último partido de sanción.

