Proinbeni vuelve a la Liga en Salou con la lección aprendida tras la Copa de España

La falta de energía afecta a la concentración y, si no tienes ni una cosa ni la otra, haces demasiadas concesiones al rival. Esa es la lección que ha aprendido Proinbeni UpB Gandia tras caer eliminado de la Copa de España, después de su derrota en León el pasado miércoles.

El propio entrenador gandiense, Alejandro Mesa, destaca que "no podemos regalar tanto a los contrarios como nos pasó en León, donde perdimos 28 balones y les facilitamos 20 puntos". Lo dice Mesa en la víspera del partido que Proinbeni debe jugar en Salou este domingo en la cuarta jornada de la Liga en Segunda FEB.

Del conjunto catalán, que perdió los dos primeros encuentros y ha ganado el tercero, Mesa apunta que "es un equipo prácticamente nuevo con relación a la pasada temporada, aunque sigue el mismo entrenador". El catalán es un equipo de talante ofensivo porque saca rédito al tiro exterior con jugadores especialistas.

Cayó derrotado en Benicarló y después en casa frente al Llíria y ha ganado en Molina. "Le falta conjuntar las piezas porque ha estado fichando hasta el otro día", subraya el entrenador del conjunto profesional gandiense.

Proinbeni afronta este compromiso con el objetivo de sumar el cuarto triunfo seguido, que le permita mantenerse invicto en lo alto de la tabla del Grupo Este. El choque es a las 17.30 horas de este domingo en el Pabellón Centre Salou de la localidad tarraconense.