Gandia debatirá sobre cómo crear una marca turística "poderosa", diferenciadora y competitiva

¿Qué convierte a una marca turística en poderosa? ¿Cómo puede Gandia construir una identidad diferenciadora y competitiva? ¿Qué estrategias conectan con el nuevo perfil de turista? Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán durante la jornada 'La marca del destino turístico: hacia una marca turística poderosa para Gandia'.

Ente encuentro para la reflexión académica y profesional sobre la gestión de las marcas turísticas y su papel en la competitividad de los destinos tendrá lugar el próximo 29 de octubre en el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València (UPV).

En un contexto de creciente competencia entre destinos y de transformación digital del turismo, esta jornada propone analizar los fundamentos y las estrategias que permiten construir marcas "poderosas" y sostenibles, capaces de generar valor y diferenciación, avanza la Politècnica.

El encuentro será conducido por Eulogio Bordas, experto internacional en planificación de destinos. En su intervención abordará las claves para crear y mantener una marca turística "realmente poderosa", así como las estrategias para la renovación de la marca Gandia dentro de la iniciativa público-privada que impulsa su reposicionamiento turístico.

La sesión está dirigida a estudiantes de turismo y hostelería, profesionales del sector, gestores de destinos, profesionales y trabajadores en áreas de marketing y ventas, responsables públicos, empresarios del canal Horeca y representantes de la sociedad civil.

La jornada tendrá lugar el miércoles 29, de 9 a 13 horas, en el Aula Magna del Campus de Gandia, con inscripción gratuita a través del Centro de Formación Permanente (CFP) de la UPV. Está organizada por la Càtedra Gandia Turisme i Promoció con el apoyo del Ayuntamiento.