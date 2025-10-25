Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Palau Ducal de Gandia acoge la exposición 'Llindars' del Col·lectiu Öbertament

Se muestran las creaciones recientes de los talleres de teatro, escritura y artes visuales de este colectivo, que cumple 25 años

Inauguración de la exposición.

Inauguración de la exposición. / Àlex Oltra

Josep Camacho

Gandia

El pasado jueves se abrió en el Palau Ducal de Gandia, en la Sala Carròs i Centelles, la III Biennal Lluït_Art “Llindars”, una exposición organizada por el Col·lectiu Öbertament con el apoyo del ayuntamiento. La muestra, comisariada por Ana Hernández, recoge las creaciones recientes de los talleres de teatro, escritura y artes visuales de este colectivo, y se podrá visitar hasta el 23 de noviembre.

El acto de apertura contó con las intervenciones del presidente del colectivo, Sergi Prats, la regidora de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, Liduvina Gil, y el alcalde, José Manuel Prieto, quien felicitó al colectivo por sus 25 años de trayectoria: “No todas las ciudades pueden presumir de un colectivo como el vuestro, que desde hace veinticinco años trabaja por la inclusión de las personas con problemas de salud mental a través del talento y la creatividad. Habéis sido un ejemplo valiente, capaz de transformar la mirada de la sociedad y de demostrar que el arte puede ser una herramienta de salud, de convivencia y de libertad", apuntó el alcalde.

Prieto recordó también el compromiso del ayuntamiento con la salud mental, con programas como Parlem, que atiende el malestar emocional de la juventud, y animó el colectivo a continuar creando espacios de integración y expresión.

Bajo el lema "Llindars”, la muestra ofrece un recorrido por las fronteras físicas y emocionales que atraviesan las personas con problemas de salud mental, con obras que combinan fotografía, objetos simbólicos y relatos personales accesibles a través de códigos QR. La bienal forma parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario del Col·lectiu Öbertament, pionero en España al hacer del arte un instrumento de recuperación, sensibilización y convivencia.

Por otro lado, el 5 de noviembre, a las 19 h, en el Teatre Serrano (sala B), se presentará todo un clásico: la Agenda-Quaderno-Àlbum 2026. Finalmente, la fiesta de aniversario será el 13 de diciembre, a las 11 h, en la Casa de Cultura.

