El Palau Ducal de Gandia acoge la exposición 'Llindars' del Col·lectiu Öbertament

El pasado jueves se abrió en el Palau Ducal de Gandia, en la Sala Carròs i Centelles, la III Biennal Lluït_Art “Llindars”, una exposición organizada por el Col·lectiu Öbertament con el apoyo del ayuntamiento. La muestra, comisariada por Ana Hernández, recoge las creaciones recientes de los talleres de teatro, escritura y artes visuales de este colectivo, y se podrá visitar hasta el 23 de noviembre.

El acto de apertura contó con las intervenciones del presidente del colectivo, Sergi Prats, la regidora de Sanidad, Calidad de Vida y Políticas Saludables, Liduvina Gil, y el alcalde, José Manuel Prieto, quien felicitó al colectivo por sus 25 años de trayectoria: “No todas las ciudades pueden presumir de un colectivo como el vuestro, que desde hace veinticinco años trabaja por la inclusión de las personas con problemas de salud mental a través del talento y la creatividad. Habéis sido un ejemplo valiente, capaz de transformar la mirada de la sociedad y de demostrar que el arte puede ser una herramienta de salud, de convivencia y de libertad", apuntó el alcalde.

Prieto recordó también el compromiso del ayuntamiento con la salud mental, con programas como Parlem, que atiende el malestar emocional de la juventud, y animó el colectivo a continuar creando espacios de integración y expresión.

Öbertament expone en el Palau Ducal de Gandia / Àlex Oltra

Bajo el lema "Llindars”, la muestra ofrece un recorrido por las fronteras físicas y emocionales que atraviesan las personas con problemas de salud mental, con obras que combinan fotografía, objetos simbólicos y relatos personales accesibles a través de códigos QR. La bienal forma parte de los actos conmemorativos del 25 aniversario del Col·lectiu Öbertament, pionero en España al hacer del arte un instrumento de recuperación, sensibilización y convivencia.

Por otro lado, el 5 de noviembre, a las 19 h, en el Teatre Serrano (sala B), se presentará todo un clásico: la Agenda-Quaderno-Àlbum 2026. Finalmente, la fiesta de aniversario será el 13 de diciembre, a las 11 h, en la Casa de Cultura.