El CD Pesca Gandia, subcampeón de España de Corcheo-Mar

Gandia y Dénia han sido las sedes del XII Campeonato de España de Corcheo-Mar por Clubes, Captura y Suelta, de categoría absoluta, bajo la organización de la Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana.

El equipo A del Club Deportivo de Pesca Gandia ha obtenido un excelente segundo puesto. Integrado por Joan Guerola, Jordi Jarque, Ricard Benlloch, Enrique Miñana y Pedro Villada, el primer conjunto gandiense ha sido subcampeón de España, reafirmando el alto nivel competitivo y la gran trayectoria del club en esta modalidad deportiva.

Por su parte, el CP Gandia "B", con Salva Talens, Vicente Cano, Adrián Martínez, Andrés Martínez, y Jose Vicente Oltra, consiguió una meritoria cuarta posición, situando así a dos equipos del club en el Top4 de todo el país

El campeonato se ha disputado en tres mangas de cuatro horas cada una en Gandia y Dénia. La competición ha reunido a los mejores clubes del panorama nacional.

La entrega de premios se celebró durante la noche del sábado 25 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo de Pesca Gandia, en un acto que reunió a deportistas y representantes de la Federación. Posteriormente, se ofreció un catering a todos los participantes.