Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CF Gandia pierde el liderazgo pero se mantiene invicto en Primera FFCV

El CE la Font d'en Carròs vuelve a ganar fuera de casa y el CF Simat cae derrotado

Equipo titular del CF Gandia en Torrent

Equipo titular del CF Gandia en Torrent / CF Gandia

Salva Talens

Gandia

El CF Gandia cede el liderazgo de la Liga en Primera FFCV, aunque se mantiene invicto, ahora como segundo clasificado con 14 puntos, después de su empate, 2-2, en el campo del Torrent CF "B" en la sexta jornada del campeonato.

Los de Alberto Gregori suman su segundo empate de la temporada, segundo también consecutivo, y pierden el primer puesto en favor del Racing Algemesí, nuevo líder con 15 puntos, merced a su triunfo en casa ante el CF Simat de la Valldigna, 4-3.

En otro de los encuentros del fin de semana en dicha categoría, el CE la Font d'en Carròs suma una nueva victoria, la tercera y todas ellas fuera de casa, al ganar por 3-4 en su visita al Camp El Infantil de la SD Sueca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents