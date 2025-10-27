El CF Gandia pierde el liderazgo pero se mantiene invicto en Primera FFCV
El CE la Font d'en Carròs vuelve a ganar fuera de casa y el CF Simat cae derrotado
Gandia
El CF Gandia cede el liderazgo de la Liga en Primera FFCV, aunque se mantiene invicto, ahora como segundo clasificado con 14 puntos, después de su empate, 2-2, en el campo del Torrent CF "B" en la sexta jornada del campeonato.
Los de Alberto Gregori suman su segundo empate de la temporada, segundo también consecutivo, y pierden el primer puesto en favor del Racing Algemesí, nuevo líder con 15 puntos, merced a su triunfo en casa ante el CF Simat de la Valldigna, 4-3.
En otro de los encuentros del fin de semana en dicha categoría, el CE la Font d'en Carròs suma una nueva victoria, la tercera y todas ellas fuera de casa, al ganar por 3-4 en su visita al Camp El Infantil de la SD Sueca.
