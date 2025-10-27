El CF Miramar impone su efectividad para sumar los tres puntos en Aspe
El equipo de la Safor se reactiva en la Lliga Autonómica Valenta
Salva Talens Carbó
El CF Miramar gana por 0-1 en el campo del CD At. Aspe en partido de la sexta jornada de la Liga Autonómica Valenta. Una ajustada victoria y la obtención de los tres puntos en juego en un encuentro más efectivo que vistoso.
El choque empezó con el equipo de la Safor queriendo ir a buscar al rival en campo contrario e intentando ser protagonista, pero poco a poco se iba diluyendo y se jugaba a lo que el rival proponía.
El único gol llegó a la media hora de juego en una buena acción combinativa de lado a lado y pisando área con un último centro en el que una defensa rival se metía el balón en su propia portería.
A pesar de la victoria, el equipo que dirige Marcos Torregrosa no mostró su mejor version. Le costó mantener la posesión, cometiendo imprecisiones en los pases y por momentos fue superado tácticamente por el rival, pero logro mantener la ventaja en el marcador y conseguir los ansiados tres puntos.
Las miramarinas ocupan la séptima plaza de la tabla clasificatoria con 10 puntos en su haber después de tres victorias, un empate y dos derrotas.
Toca trabajar duro esta semana e incidir en recuperar las mejores sensaciones en el siguiente compromiso en casa. Será contra el CF Fénix Moncada.
