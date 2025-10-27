El CF Miramar impone su efectividad para sumar los tres puntos en Aspe

El CF Miramar gana por 0-1 en el campo del CD At. Aspe en partido de la sexta jornada de la Liga Autonómica Valenta. Una ajustada victoria y la obtención de los tres puntos en juego en un encuentro más efectivo que vistoso.

El choque empezó con el equipo de la Safor queriendo ir a buscar al rival en campo contrario e intentando ser protagonista, pero poco a poco se iba diluyendo y se jugaba a lo que el rival proponía.

El único gol llegó a la media hora de juego en una buena acción combinativa de lado a lado y pisando área con un último centro en el que una defensa rival se metía el balón en su propia portería.

A pesar de la victoria, el equipo que dirige Marcos Torregrosa no mostró su mejor version. Le costó mantener la posesión, cometiendo imprecisiones en los pases y por momentos fue superado tácticamente por el rival, pero logro mantener la ventaja en el marcador y conseguir los ansiados tres puntos.

Las miramarinas ocupan la séptima plaza de la tabla clasificatoria con 10 puntos en su haber después de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Toca trabajar duro esta semana e incidir en recuperar las mejores sensaciones en el siguiente compromiso en casa. Será contra el CF Fénix Moncada.