El Cheque Consumo de Gandia se agota en menos de 24 horas

La cuarta edición del Cheque Consumo del Ayuntamiento de Gandia para gastar en comercios de proximidad se ha agotado en menos de 24 horas. “Ha sido un éxito rotundo”, ha señalado la concejala de Economía y Empresa, Elena Moncho, quien ha recordado que esta iniciativa tiene como principal objetivo dinamizar el comercio local. Los demandantes han agotado en horas la partida de 415.000 euros. Cada vecino mayor de edad de Gandia podía adquirir, desde el sábado pasado, hasta cuatro cheques de diez euros cada uno con la condición de gastarlos poniendo la misma cantidad de dinero.

La concejala Moncho ha explicado que el proceso de compra en línea empezó el pasado sábado con la puesta a disposición de la ciudadanía de las 1.000 primeras unidades, que se agotaron rápidamente. Durante toda la mañana y parte de la tarde, el proceso continuó en funcionamiento hasta agotar las existencias.

La regidora también ha informado que quedan los cheques que se habían reservado para personas que tengan problemas con las nuevas tecnologías. Estos cheques se pueden solicitar durante hoy y mañana en el hall del Ayuntamiento en horarios de 9 a 14 horas. De hecho, en la planta baja hay un goteo constante de personas que llegan para adquirir los cheques.

La responsable de comercio ha recordado que dentro de 15 días, todos los cheques que no se hayan gastado volverán a la plataforma, por lo cual las personas interesadas a comprarlos tendrán una nueva oportunidad.