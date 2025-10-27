El Cheque Consumo de Gandia se agota en menos de 24 horas
Los reservados para adquirirse de forma presencial generan un goteo constante de personas en la planta baja del ayuntamiento
La cuarta edición del Cheque Consumo del Ayuntamiento de Gandia para gastar en comercios de proximidad se ha agotado en menos de 24 horas. “Ha sido un éxito rotundo”, ha señalado la concejala de Economía y Empresa, Elena Moncho, quien ha recordado que esta iniciativa tiene como principal objetivo dinamizar el comercio local. Los demandantes han agotado en horas la partida de 415.000 euros. Cada vecino mayor de edad de Gandia podía adquirir, desde el sábado pasado, hasta cuatro cheques de diez euros cada uno con la condición de gastarlos poniendo la misma cantidad de dinero.
La concejala Moncho ha explicado que el proceso de compra en línea empezó el pasado sábado con la puesta a disposición de la ciudadanía de las 1.000 primeras unidades, que se agotaron rápidamente. Durante toda la mañana y parte de la tarde, el proceso continuó en funcionamiento hasta agotar las existencias.
La regidora también ha informado que quedan los cheques que se habían reservado para personas que tengan problemas con las nuevas tecnologías. Estos cheques se pueden solicitar durante hoy y mañana en el hall del Ayuntamiento en horarios de 9 a 14 horas. De hecho, en la planta baja hay un goteo constante de personas que llegan para adquirir los cheques.
La responsable de comercio ha recordado que dentro de 15 días, todos los cheques que no se hayan gastado volverán a la plataforma, por lo cual las personas interesadas a comprarlos tendrán una nueva oportunidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- El «edificio maldito» de Gandia sigue con problemas y a la espera de solución
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- El Molinell entre Dénia y Oliva volverá a ser un río accesible y para el disfrute ciudadano
- Abierta la inscripción para la jura de bandera de personal civil en Gandia
- La 'gran panza' que evitó enormes daños en la playa de Gandia
- El 'edificio maldito' enciende el pleno de Gandia