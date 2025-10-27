El Corriol Oliva Tennis Taula acumula tres triunfos en las ligas nacional y autonómica
El conjunto de segunda regional cae derrotado en casa
En un fin semana en el que ha descansado el primer equipo del Corriol Oliva Tennis Taula en Primera Nacional, el conjunto de 2ª Nacional, formado por Enric Malonda, Miguel Jordá y Pau Beneyto se desplazó el sábado a Burjassot para enfrentarse al AST dirigido por el mítico Jorge Boscá. Los saforenses obtuvieron una clara victoria por 1 a 5 que les permite acabar la jornada en puestos de ascenso.
Sus compañeros de 1ª Autonómica también triunfaron. El Corriol B, con Luca Bellero, Zhihao Zhang y Hugo Abellán, venció 1 a 5 a domicilio al CTT La Vila Joiosa y acaba la jornada en la primera posición.
El Corriol A, por su parte, tras su victoria por 4 a 2 frente al CTT Altea también el sábado en el partido disputado en casa en la sala Pierre Guitart asciende hasta la 3ª posición clasificatoria. Gran nivel el exhibido por los Darshan Cortell, Blai Medina y Zoe Peiró.
La mala noticia esta semana viene desde 2ª autonómica donde los palistas olivenses del Corriol C Jose Vicente, Andrey, Sebas, Carles y Eduardo, cayeron finalmente en el fatídico partido de dobles por el desempate, cerrando la jornada con un 3-4 frente al Balkanika Xàtiva.
