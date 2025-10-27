El CR Inter Alpesa A supera con claridad al CR Universidad Politécnica Valencia por 55 a 5

Buen partido de la Liga en 1ª Autonómica el que se jugó en el Camp Juan Palomares de Cullera con una clara victoria del equipo "interpobles", formado por jugadores de la Valldigna i la Ribera. El Inter Alpesa A salió muy concentrado para no dar opciones a su rival y no tardó en llegar el primer ensayo de Héctor Choner. Siguieron apretando los locales y con una delantera muy difícil de parar con contactos muy duros, y una línea de 3/4 muy compenetrada, seguían llegando ensayos, dos de Edu Calatayud y otro de Jonatan Emanuel Ovejero.

En el minuto 25, después de una bonita jugada, conseguía un ensayo la UPV, el único en todo el partido, mientras que los locales sumarían 2 ensayos más antes del descanso, uno de Héctor Chonet, y otro de Gor Sedrakyan, con todas las transformaciones a cargo de Matías Nicolás Vázquez, llegando al descanso con un contundente marcador de 38 a 5.

En la segunda parte, los dos equipos fueron realizando cambios y, con un juego muy vistoso, llegaron ensayos de Gor Sedrakyan, Matías Nicolás Vázquez y de Ferran Gadea, alcanzándose al final del partido, con un merecido resultado de 55 a 5.

El próximo partido del CR Inter Alpesa A será en Elche.