El CV Gandia triunfa en los derbis de infantiles y cadetes y cae derrotado en el de juveniles

Nuevo fin de semana de competición para los equipos del Club Voleibol Gandia y, de nuevo, resultados para todos los gustos. En categoría infantil, se vivió un duelo local con triunfo del CV Gandia A ante el CV Arenas Gandia B por 3-0.

El infantil masculino A se impuso con autoridad al CV Picassent por 3-0 y el infantil masculino B también consigue una clara victoria por 3-0 frente al CV Villena. En categoría cadete, el CV Gandia masculino de 1ª División protagonizó un auténtico partidazo que se resolvió con un ajustado 3-2 a favor.

El cadete femenino de 1ª División disputó el derbi gandiense frente al CV Arenas Hotel Gandia, logrando una brillante victoria por 3-0. Además, el cadete zonal B viajó a Finestrat para disputar su primer partido fuera de casa, regresando con un sólido 0-3 en su marcador.

En la categoría juvenil, el femenino de 1ª División cae en casa ante el CV Sedaví por 1-3 en un encuentro muy disputado, mientras que el femenino de 3ª División no pudo superar al CV Real de Gandia, cediendo por 1-3.

En la categoría senior, el CV Hotel Borgia Gandia de 1ª Nacional jugó su primer partido como local frente al CV Voleadores Cieza en un encuentro muy igualado que terminó 1-3 para los visitantes.

El senior femenino de 1ª División viajó hasta Torrent, donde consiguió una importante victoria por 1-3, protagonizando una gran remontada en el último set. Por su parte, el senior femenino de 2ª División cayó 3-0 ante el CV Picassent, aunque realizando un buen partido.

El senior masculino de 2ª División se enfrentó al CV Cid Campeador con derrota por 3-1 tras un encuentro muy competido.