Els trios de Salelles II i Marrahí coplegen primer en les semifinals de la Copa Caixa Popular
Les segones partides es juguen esta setmana a Castelló i Guadassuar per saber quins equips passen a la gran final
Este cap de setmana s'han jugat les primeres partides de les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí. Divendres i en mig d'un gran ambient al Trinquet Císcar de Piles, l'equip Ajuntament de Barxeta (Salelles II, Raul i Alejandro) va guanyar al de l'Ajuntament de Castelló (Montaner i Seve) per 25 a 10-
Malgrat el resultat, els cinc jugadors van oferir una gran partida que es va decantar quan el trio va aconseguir trencar des del resto. Els blaus van passar del 15-10 al 20-10 i van acabar rematant la faena al dau.
La tornada serà este dimarts a Castelló de Rugat.
L'altre encontre va tindre lloc al Trinquet de la Llosa de Ranes dissabte amb la victòria de Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) davant la parella Ajuntament de Xeraco (Vicent i Brisca) per 25-15.
La tornada és este dimecres 29 al Trinquet de Guadassuar.
En cas que cada equip guanye una partida de semis i, per tant, estiga empatada, hi haurà un desempat, que es jugarà a Piles el 31 d'octubre i a Bellreguard el 2 de novembre.
Els guanyadors de les semifinals s’enfrontaran en la gran final, que serà a partida única, al Trinquet Municipal de Xeraco el diumenge dia 9 de novembre.
