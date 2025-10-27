El Festival Cortoons de Gandia ya tiene ganadores

El Teatre Serrano de Gandia ha acogido la gala de entrega de los Premios del Festival Cortoons 2025, una cita que reafirma la capital de la Safor como referente en la animación internacional. El acto contó con la presencia de creadores y profesionales del sector, así como de representantes institucionales y público en general.

El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, abrió la gala con una intervención donde destacó el papel del certamen como referente internacional del cortometraje de animación y como motor cultural y turístico de la ciudad. Prieto recordó que desde hace diez años Gandia acoge este festival, que reúne profesionales y aficionados de todo el mundo y convierte la ciudad en un punto de encuentro creativo con charlas, talleres y actividades paralelas.

En esta edición se presentaron más de 2.700 cortos procedentes de 110 países y se premiaron siete trabajos europeos, con especial presencia de producciones españolas y valencianas. El alcalde agradeció al sector profesional, a las instituciones, a los patrocinadores y al público su implicación, y remarcó que el Cortoons "hace crecer Gandia y sitúa la ciudad en el mapa internacional de la animación”.

Prieto puso en valor el certamen como plataforma para los nuevos talentos y como acontecimiento que impulsa el ocio cultural y proyecta Gandia hacia el exterior. Finalmente, felicitó las personas galardonadas y reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la continuidad del festival. "Larga vida al Cortoons”, concluyó.

Entre los galardones concedidos, destacó el doble reconocimiento a la directora Lucia Catalini, premiada como Mejor Directora de Animación y también con el premio Moll Motor a la Creatividad por la obra «Né una né due». El premio Cortoons Festival fue para Vendula Velísková por «Mother Ltd».

La categoría de Mejor Cortometraje de Escuelas reconoció el trabajo colectivo «Trash», mientras que el premio al Mejor Cortometraje Valenciano recayó Alex Rey por «Pobre Marciano». El premio al Mejor Cortometraje de 1 a 4 minutos fue para Swann Valenza por «Candice» y el de 4 a 20 minutos, para Trevor Hardy por "Buckshot». El galardón al Mejor Cortometraje Español se lo llevó José Prats por «Adiós».