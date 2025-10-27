Una Fira del Corredor / a especial y camisetas exclusivas en la 30.ª Mitja Marató de Gandia

Arranca la cuenta atrás para la 30.ª edición de la Mitja Marató Ciutat de Gandia, que se corre el domingo, 9 de noviembre, a las 09.30 horas, con inicio y final en el paseo marítimo de la playa, cerca de la sede del Real Club Náutico.

Las cifras del evento, que también incluye la disputa de una 10K, son espectaculares. Ya hay más de 3.000 inscritos e inscritas y el plazo para apuntarse permanece abierto hasta el día 5 de noviembre en www.mitjagandia.org y en www.carreraspopulares.com.

Más de 800 voluntarios y voluntarias colaborarán en pro de una buena organización por parte del Club de Córrer el Garbí. A estos hay que sumar a los agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil, Cruz Roja y todos aquellos colectivos (asociaciones de vecinos, comisiones falleras, bandas de música, batucadas Scouts, Júniors u otros) que se suman a la jornada en tareas de animación y control de la matinal deportiva.

Más cifras. La organización premiará con 500 euros a los atletas, chico y chica, que logren batir los récords de la Mitja sin olvidar el capítulo de recompensas, también en metálico para los tres primeros y tres primeras de la Mitja con 300 euros para el campeón o campeona.

Para la trigésima edición de la Mitja Marató Ciutat de Gandia se han preparado elementos conmemorativos exclusivos: camisetas con dibujo de la playa y los tinglados del puerto y medalla para todos los finishers, y 83 trofeos personalizados para las diferentes categorías.

Los detalles de este acontecimiento deportivo tan importante han sido dados a conocer por el concejal de Deportes de Gandia, Jesús Naveiro, y por la presidenta de Club Garbí, Lourdes Vidal.

La máxima dirigente de la entidad ha destacado que: "esta edición va a ser muy especial porque, además, vamos a montar una Fira del Corredor /a en el Salón de Arcos del Ayuntamiento, en pleno centro histórico de la ciudad, que hará más festivo y cercano el ambiente de la prueba". En este lugar es dónde se podrán recoger los dorsales el viernes día 7 por la tarde y el sábado, día 8 de noviembre, durante toda la jornada.