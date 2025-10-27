El fundador d'Al Tall, Vicent Torrent, protagonista en la Tardor Literària de Gandia
El músic presenta un llibre que és un cançoner dels últims 50 anys
Salva Talens Carbó
La Tardor Literària continua endavant a Gandia. Este dimecres, 29 d'octubre, a les 19 hores a la Biblioteca Central, hi ha una trobada amb Vicent Torrent, músic i fundador d’Al Tall, qui presentarà el seu llibre. L'acte serà conduït per Eudald Gonzalez amb l'intervenció de Paqui Cano, Víctor Mansanet i Jordi Reig, que acompanyaran Vicent Torrent.
"Totes les cançons. Vicent Torrent" és el títol d’un llibre editat per Soledad Desfilis, amb la col·laboració d’Editorial Afers, que conté els textos de 87 cançons escrites per Vicent Torrent des d’Al Tall, i des del seu treball personal anterior, posterior i coetani amb el grup.
El llibre és un cançoner contemporani que naix a finals dels anys 60 del segle XX-l’època generadora de la modernitat al País Valencià gràcies a la recuperació de la seua tradició cultural-, que va creixent al llarg de cinc dècades i que arriba als nostres dies ple de significants.
En els darrers anys s’ha mostrat el treball de Torrent en diverses publicacions. Ara a 2025 es presenta aquest llibre que recull els textos de l’obra genuïna de Vicent, les seues cançons. Des d’aquelles que han esdevingut ‘himnes de resistència civil’ (Tio Canya, Darrer diumenge d’octubre, Cant de Maulets...) fins lletres curulles de sàtira extrema (La negociació), d’ironia intensa (Europ eu!), de lirisme autumnal (Aquella nit), cantates extenses (Joan i Karima), textos inèdits (Liberanos, Domine, L’OTAN)... Al capdavall, un repertori que acompanya pel trajecte dels darrers 50 anys al país i per l’itinerari d’una evolució creativa des de la llengua recuperada i àvida de nous registres lingüístics.
