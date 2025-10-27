La Mancomunitat de la Safor entrega los premios Francesc Ferrer Pastor y Carmesina 2025

E Aula Magna de la Escola Politècnica Superior de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha acogido este viernes el acto de entrega del XX Guardó Francesc Ferrer i Pastor y del XXXIV Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor. La poeta y traductora gandiense Teresa Pascual recogió la XX edición del Galardón Francesc Ferrer i Pastor de 2025, «por la aportación a la literatura valenciana y la proyección de la ciudad y la comarca en todo el dominio lingüístico», ha señalado la entidad comarcal.

El vicepresidente primero de la institución, Salvador Femenia, junto a Francesc Ferrer, hijo del lexicógrafo de la Font d'en Carròs, entregaron el premio. Poetas de la talla de Joan Navarro, Eva Dénia, Joan Deusa y Maria Josep Escrivà acompañaron la escritora del Grau de Gandia leyendo unos versos. Teresa Pascual indicó que hay que felicitarse cuando «cultura y política van de la mano, porque esto da pie a la esperanza, y más si viene con la proximidad con que trabaja la Mancomunitat con los municipios: es la que nos acompaña y nos cuida».

Por otro lado, el escritor de Ibi Octavio Ferrero Punzano recibió el XXXIV Premi de Narrativa Infantil Carmesina de la Safor 2025 de manos de Borja Gironés, vicepresidente segundo, y de Andrea Bella, responsable de Tàndem Edicions (Bromera Edicions), por la obra ‘Berta i la col·lecció d'objectes perduts’. Ferrero explicó cómo de intensa ha sido la experiencia de poder contar esta historia para los niños y niñas en la lengua materna. Los presentes destacaron la buena salud de este premio y desearon que siga convocándose por parte de la Mancomunitat durante mucho tiempo más.

Al acto asistieron, además de alcaldes y concejales de la comarca, representantes políticos como Francisco José Soria, director general de Economía de la Generalitat; diputadas y diputados en las Corts Valencianas, como Nathalie Torres, Jesús Pla y Romina del Rey, la primera teniente de Alcalde de Gandia, Alícia Izquierdo, o la vicepresidenta tercera del ente comarcal, Paula Femenia. También estuvo Vicenç Almenar, director de la Escola Politècnica Superior de Gandia, entre otros.

El presidente de la Mancomunitat, Jordi Puig, cerró el acto felicitándose «por todo el que hemos venido a compartir aquí: el aprecio por nuestra literatura y el reconocimiento a aquellas personas que hacen mejor nuestra sociedad». Además animó a «ampliar y difundir espacios como este, que son punto de encuentro». El grupo Invers vistió de música la gala, conducida por la periodista Carmen Berzosa, con las canciones de su último EP, titulado Rebrot.