Manel García e Isabel Ferrer se adjudican el XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva

El senior Manel García (CA Gandia Alpesa) y la veterana B, Isabel Ferrer (Camallaes Parsifal l'Alqueria) son los vencedores absolutos del XIII Gran Fons Ciutat d'Oliva, undécima prueba puntuable del VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular disputada durante la tarde del sábado, 25 de octubre.

García hizo los 10 kilómetros de la prueba en 34 minutos y 12 segundos. Adrián Salmerón (Club Córrer Xeraco ) con un crono de 34’34’’, y Sergio Marco (Camallaes Parsifal l'Alqueria) con 34’43’’, completaron el podio de la carrera.

El podio masculino / by@guille_gascon

Isabel Ferrer, que ya suma nueve victorias en once carreras, invirtió 36 minutos y 19 segundos en recorrer los 10.000 metros. En segunda posición se clasificó Lidia Serrano (Club Atletisme Gandia - Alpesa ) 44’32’’ y tercera quedó Cristina Pulido (Tri Gandia ) 45’43’’.

Las tres primeas féminas / by@guille_gascon

La convocatoria de Oliva, que estaba prevista para el 9 de octubre, pero fue aplazada por la lluvia, reunió a 520 corredores y corredoras.

El Club Esportiu l'Espenta fue el organizador, con la colaboración del Ayuntamiento, Savipecho, Construccions Just, Grup Medes y Ale Hop, además de los patrocinadores del Circuit.

La jornada atlética popular se completó con las carreras de las categorías inferiores (menores) bajo la coordinación de la sección de atletismo de la CE Corriol de Oliva.