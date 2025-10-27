Oliva acuerda que Salvador Cardona Miralles merece más que una calle

El Ayuntamiento de Oliva tenía pendiente, desde el año 2009, denominar una calle de la ciudad con el nombre de Salvador Cardona Miralles, como reconocimiento de quien ha sido "uno de los hijos más ilustres", según señala el consistorio. Después de mucho tiempo de diálogo entre el actual Gobierno de Oliva y la familia de Cardona, una negociación que después se extendió a todos los grupos municipales y la Associació Cultural Centelles i Riusech y la Asociación Cultural Centro Olivense, se ha propuesto denominar el referido edificio como «Casa de la Cultura Salvador Cardona Miralles». La votación se hará en el próximo plenario corporativo, que se celebrará este próximo jueves.

La reciente finalización de las obras de rehabilitación del edificio del Centro Olivense ha supuesto para la ciudad de Oliva la recuperación de un espacio emblemático y muy vinculado a la memoria colectiva de la población, que constituyó un centro cultural y social de la sociedad olivense del siglo XX.

Se abre una nueva etapa como Casa de la Cultura, destinada a ser un importante núcleo de actividad para la ciudad, donde se celebrarán charlas, exposiciones, presentaciones de libros, lectura de poemas, música y toda clase de actos que fomenten la cultura, los valores cívicos y democráticos entre la población y que contribuya a preservar la historia y el patrimonio de la ciudad. "Creemos que la nueva Casa de la Cultura de Oliva debe de llevar el nombre de un ilustre olivense que representa todos estos valores y que tanto hizo en vida por la cultura, la educación y el patrimonio de nuestra ciudad", ha señalado el Gobierno local en una nota de prensa.

Salvador Cardona Miralles / Levante-EMV

Refiriéndose a esta propuesta, que con toda seguridad se aprobará en el pleno, la alcaldesa, Yolanda Pastor, ha señalado que "después de 16 años de su fallecimiento, Salvador Cardona Miralles continúa siendo una figura que despierta respeto, admiración y aprecio unánime entre quienes lo conocieron en vida". Para Pastor, el exalcalde "encarnó unos valores cívicos que merecen proyectarse para que las nuevas generaciones puedan tener un referente moral que inspiró y elevó la autoestima de Oliva como ciudad".

Entre los aspectos que el ayuntamiento ha citado para argumentar el reconocimiento público a Salvador Cardona figura no solo por haber dedicado gran parte de su vida a la "cosa pública" (regidor entre 1961 y 1974, alcalde entre 1974 y 1979, Juez de Distrito desde 1980 a 1989 y Juez de Paz de 1989 a 1998), sino también el hecho de haber compaginado esos cargos con la dirección de otras instituciones (Presidencia de la Asociación Cultural Olivense entre finales de los años 50 e inicio de los 60 del siglo XX, la de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos entre 1963 y 1974 y también la del Centro Olivense entre 1961 y 1975).

Igualmente se ha recordado su preocupación por la conservación y difusión de la toponimia local, concretada mediante propuestas hechas durante su periodo como concejal para recuperar denominaciones tradicionales de calles, o de caminos rurales, la preocupación por el embellecimiento del espacio público que recuerdan iniciativas como la rotulación uniforme de los nombres de las calles con cerámica de Manises, la columna e inscripción epigráfica de la plaza de la Bassa, el ancla situada en la entrada del barrio marítimo, el plafón cerámico del 'enginy' en la calle del Molí, o el que se conserva en la planta baja del ayuntamiento, donde estaban anteriormente las dependencias del juzgado, así como la idea de erigir el busto de Gregori Maians en el Instituto que lleva su nombre.

Su preocupación por los efectos de la desaparición del archivo municipal y la consiguiente carencia de información histórica llevaron a Salvador Cardona a impulsar la publicación del libro "Iniciación a la Historia de Oliva', en el que colaboraron nombres de prestigio intelectual como Francisco Brines, Francisco Pons Fuster, Josep Camarena, Antonio Mestre, Josep Climent, entre otros. Además, con el deseo de preservar la memoria de los acontecimientos locales y teniendo en el recuerdo los periódicos locales, publicados en los años 30 del siglo XX, entre ellos Levante, Oliva o Patria Chica, fundó y dirigir, desde el ayuntamiento, entre 1962 y 1968, la publicación San'Ana, que se inició con periodicidad mensual, redactando muchas partes de su contenido.

Preocupado por el patrimonio

La lamentable desaparición de edificios como la Casa d'Alonso y, sobre todo, el Palau Comtal lo sensibilizaron hacia la necesaria preservación del patrimonio arquitectónico, como queda reflejado en su artículo de 1973 "¿Pierde Oliva su carácter?", involucrándose hasta conseguir la conservación otros edificios históricos, como las casas de Tamarit o la antigua residencia de ancianos (casa de Pasqual) en la calle de les Moreres, amenazados de destrucción por motivos urbanísticos.

Hay que destacar también el hecho que gracias a sus gestiones iniciales se pudiera recuperar la documentación gráfica del Palau dels Centelles, a partir de una visita casual, y con las posteriores consecuencias y repercusiones positivas.

El ayuntamiento concluye, para este homenaje, muchos aspectos más de su trayectoria en Oliva que, en definitiva, le hacen merecedor de que el edificio del Centro Olivense, convertido ahora en casa de la cultura, lleve el nombre de Salvador Cardona Miralles.