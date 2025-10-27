Pleno triunfal del Chef Amadeo Gandia Billar Club en un fin de semana redondo
La entidad saforense firma tres victorias en tres categorías distintas
En la Liga Nacional de División de Honor, el Chef Amadeo Gandia vence al Alicante 6-2. No fue un triunfo fácil: las partidas exigieron concentración, precisión y temple, pero el conjunto gandiense supo mantener el pulso y sellar una victoria que refleja el gran momento que atraviesa. Con este resultado, el Chef Amadeo Gandia Billar Club se coloca líder de la clasificación, confirmando que la ambición y el compromiso del grupo siguen intactos.
En Primera División Nacional, el Chef Amadeo Gandia se impone al Numancia Soria 6-2. Desde el inicio, los jugadores gandienses mostraron una actitud firme, desplegando un juego contundente y muy concentrados en cada entrada. Los tres puntos logrados son un refuerzo moral importante que los sitúa en quinta posición, empatados con el segundo, tercero y cuarto, dejando la clasificación más apretada y emocionante que nunca.
En Primera Autonómica, el Chef Amadeo Gandia no da opción al Mislata (8-0). El equipo local mostró un juego sólido, seguro y constante en todas las mesas, demostrando que la entrega y el esfuerzo diario empiezan a dar sus frutos. Esta es su segunda victoria de la temporada, un resultado que impulsa al grupo a seguir creciendo y luchando por los objetivos marcados.
