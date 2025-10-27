Pleno triunfal del Chef Amadeo Gandia Billar Club en un fin de semana redondo

En la Liga Nacional de División de Honor, el Chef Amadeo Gandia vence al Alicante 6-2. No fue un triunfo fácil: las partidas exigieron concentración, precisión y temple, pero el conjunto gandiense supo mantener el pulso y sellar una victoria que refleja el gran momento que atraviesa. Con este resultado, el Chef Amadeo Gandia Billar Club se coloca líder de la clasificación, confirmando que la ambición y el compromiso del grupo siguen intactos.

El Chef Amadeo de Primera Nacional / Gandia Billar Club

En Primera División Nacional, el Chef Amadeo Gandia se impone al Numancia Soria 6-2. Desde el inicio, los jugadores gandienses mostraron una actitud firme, desplegando un juego contundente y muy concentrados en cada entrada. Los tres puntos logrados son un refuerzo moral importante que los sitúa en quinta posición, empatados con el segundo, tercero y cuarto, dejando la clasificación más apretada y emocionante que nunca.

Los jugadores de Autonómica del club gandiense / Gandia Billar Club

En Primera Autonómica, el Chef Amadeo Gandia no da opción al Mislata (8-0). El equipo local mostró un juego sólido, seguro y constante en todas las mesas, demostrando que la entrega y el esfuerzo diario empiezan a dar sus frutos. Esta es su segunda victoria de la temporada, un resultado que impulsa al grupo a seguir creciendo y luchando por los objetivos marcados.