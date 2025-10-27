Proinbeni UpB Gandia pisa firme en la Liga de Segunda FEB: Cuatro de cuatro y colíder invicto

Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia se rehace de su eliminación en la Copa de España con otro incontestable triunfo en la Liga de Segunda FEB, esta ocasión en la cancha del CB Salou (Tarragona) por 55-73.

El conjunto de Alejandro Mesa cuaja una primera parte "casi perfecta" en defensa y en ataque y se va al descanso con un marcador de 19-44, con parciales de 11-20 y 08-24, adquiriendo una diferencia que ya sería insalvable para los catalanes.

En la reanudación, los tarraconenses mejoran, reaccionan y aprietan, sobre todo en el tercer cuarto, 22-09, pero de manera insuficiente ante un conjunto gandiense que controló los últimos minutos con una renta importante para no pasar ningún apuro. Con el 14-20 del último parcial finalizó el encuentro.

Los de la Safor son colíderes junto al CBE Llíria, que es el otro equipo del Grupo Este que se mantiene invicto en este inicio de campeonato. Cuatro victorias en cuatro encuentros es el balance de gandienses y edetanos.

El próximo partido será el sábado, 1 de noviembre, en Gandia y el rival el Sol Gironés Bisbal Bàsquet. El partido está fijado a las 19 horas en el Pabellón Municipal.