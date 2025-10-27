Sigue el dominio "saforenc" en Segunda FFCV con la UD Oliva, la UD Beniopa y el Villalonga CF

La UD Oliva, líder con 16 puntos, la UD Beniopa, segundo clasificado con 15, y el Villalonga CF, tercero con 14, confirman el dominio de los clubes de la Safor en la Liga de Segunda FFCV tras la sexta jornada del campeonato.

Los tres han ganado este fin de semana como locales. Los olivenses por 4-3 ante el CF Miramar; los beniopenses por 3-1 frente al Daimús CF y el cuadro "llobero" ante la UD Alginet por 2-1.

Además, la UD Oliva y el Villalonga CF, recién ascendido a Segunda, son los dos únicos del grupo sexto de la categoría que continúan sin conocer la derrota. El entrenador del Villalonga CF destaca del triunfo ante la UD Alginet que "hemos jugado 65 minutos con diez jugadores y 15 con dos futbolistas menos".

En otros encuentros de la jornada, la UD Portuarios Disarp vence por 1-2 en el feudo del CF Orba; el Safor CF Gandia "A" cae 0-1 contra el CEF El Verger y el CF Bellreguard y el Real de Gandia CF empatan 2-2 en otro de los derbis.