Tres detenidos por delitos de explotación sexual en Gandia
Las agresiones a la víctima eran constantes, incluso llegándola a quemar con un cigarrillo
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gandia y en otro municipio de la comarca alicantina de la Marina Alta, a tres hombres de entre 30 y 51 años como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual.
Los detenidos, según estima la policía, obligaron a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos de la localidad durante aproximadamente dos meses.
La víctima, aprovechando sus circunstancias de precariedad económica, fue captada en Talavera de la Reina (Toledo), donde un varón la convenció para, supuestamente, trabajar en el ámbito de la restauración.
Posteriormente, fue trasladada a un piso de Gandia, donde varios hombres le comunicaron que debía ejercer la prostitución y se quedan con todo el dinero que recaudaba e incluso era agredida sexualmente si se negaba a prostituirse.
Obligada a prostituirse sin horarios ni descanso
La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos de la localidad valenciana, sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida, manteniendo relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo demandaba, y sufriendo agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello.
En una ocasión incluso le llegaron a quemar con un cigarrillo en el pecho. Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental –UCRIF- de Valencia, en colaboración con la Comisaría Local de Policía Nacional en Gandia, han permitido finalmente detener a tres de los explotadores como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.
