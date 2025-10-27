La UE Tavernes y el Ribarroja CF firman tablas por un exceso de respeto mutuo

La UE Tavernes y el Ribarroja CF, dos equipos de la parte alta del grupo Norte de la Lliga Comunitat empatan sin goles porque se tuvieron un respeto mutuo durante todo el partido que se tradujo en la poca capacidad ofensiva de ambos, aunque el equipo del Camp del Turia lo intentó más, sobre todo en la segunda mitad.

Un empate que hay que considerarlo como justo con un Tavernes con muchas bajas de salida, además de las de Aarón y Corbalán durante el encuentro. El Tavernes luchó, pero le falto más llegada por las bandas.

El partido fue intenso con dominio local en muchas fases ante un gran trabajo ejemplar defensivo de contención por parte de los valleros, desde el portero Xumi con dos intervenciones de mérito.

Los de "Tomaca" se acercaron muy poco. Solo un remate al saque de una falta de Nico con mucho peligro y un remate de Jordi Melo a balón parado fueron sus mejores opciones.

El míster vallero destacaba el gran trabajo defensivo y lamentaba las muchas bajas que presentaba su equipo que "nos hizo corregir muchas posiciones sobre la marcha en un campo de dimensiones amplias y una hierba en malas condiciones, aunque a nosotros nos faltó más llegada".

Un punto que hay que valorar ante un gran rival, una afición local noble, buen arbitraje y unos jugadores que se dedicaron a jugar, cada uno con sus armas.

Tras este resultado, la UE Tavernes se queda segundo en la tabla con 15 puntos (4 victorias y 3 empates) a tres del líder, también invicto, el CD Acero, con seis triunfos en seis encuentros.