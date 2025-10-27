Villalonga estrenará un mural sobre la Vía Verde

Villalonga estrenará un nuevo mural de arte urbano de gran formato. Será el segundo con el que cuente la localidad después de que en junio se inaugurara uno en homenaje al antiguo lavadero. Ambos son del artista Borja Fernández, conocido como Mural 13 en redes sociales.

Este último está dedicado a la Vía Verde, el espacio natural junto al río Serpis que conecta el municipio con l'Orxa, aprovechando el antiguo trazado del ferrocarril. Está ubicado a la entrada del núcleo de la Reprimala y busca poner en valor la biodiversidad de este espacio, así como la relación de las personas con él a lo largo de la historia.

En el mural se representan personas de todas las edades conviviendo con las distintas especies de plantas y animales que habitan los alrededores del río Serpis.

Aspecto del mural. / Levante-EMV

El mural fue impulsado por la Concejalía de Igualdad, dirigida por Isis Sendra, en colaboración con el propio artista, quien quiso plasmar en esta intervención una nueva forma de entender y cuidar el entorno. "Tras un largo proceso de trabajo, la iniciativa se ha hecho realidad con el propósito de transformar un muro abandonado y vandalizado en un lugar lleno de belleza y significado. Esta filosofía, que combina arte, sostenibilidad y comunidad, debería inspirar futuras acciones en todo el municipio", apunta el artista.

Borja Fernández dando unos retoques. / Levante-EMV

El proyecto marca el inicio de un conjunto de iniciativas destinadas a poner en valor la Vía Verde y destacar el potencial medioambiental y turístico del río Serpis y de las rutas que lo recorren.

La realización del mural ha sido posible gracias a la colaboración de la Generalitat, a través de la línea de subvenciones para el fomento de la diversidad a través del arte urbano en los municipios valencianos. Se prevé que la obra esté finalizada durante la primera mitad de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.