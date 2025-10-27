Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Xeraco amplía el cementerio municipal con un espacio muy especial

Una escultura de Enrique Bofí realizada por Blai Millet rinde homenaje y recuerdo a las víctimas del covid-19

El alcalde destaca que este es un lugar para el recuerdo de los vecinos "en los momentos más difíciles"

Un momento de la inauguración del espacio en el cementerio de Xeraco.

Un momento de la inauguración del espacio en el cementerio de Xeraco. / Levante-EMV

Sergi Sapena

Gandia

El Ayuntamiento de Xeraco ha inaugurado la ampliación y mejora del Cementerio Municipal, incluyendo una escultura que rinde homenaje a los vecinos fallecidos durante la pandemia del covid-19. La obra ha sido diseñada por el artista local Enrique Bofí y realizada por Blai Millet, convirtiéndose en un símbolo de recuerdo y respeto para toda la comunidad.

Un singular 'Espacio de la memoria' en el cementerio de Xeraco

Un singular 'Espacio de la memoria' en el cementerio de Xeraco

Ver galería

Un singular 'Espacio de la memoria' en el cementerio de Xeraco / Levante-EMV

El acto de inauguración contó con la presencia de los miembros de la corporación municipal, representantes del tejido social y vecinos, y ha incluido un concierto del grupo Tosca Ensemble con Candlelight, que ha acompañado la ceremonia con una atmósfera solemne y emotiva.

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha destacado que “este proyecto, que une ampliación, modernización y arte, nace del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras municipales y con el cuidado y recuerdo de nuestros vecinos en los momentos más difíciles”.

La ampliación del cementerio incluye nuevos nichos diseñados con tres alturas, así como mejoras en accesos, iluminación y espacios de circulación, garantizando un entorno más accesible, ordenado y digno para las familias que visitan a sus seres queridos difuntos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents