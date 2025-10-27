Xeraco amplía el cementerio municipal con un espacio muy especial
Una escultura de Enrique Bofí realizada por Blai Millet rinde homenaje y recuerdo a las víctimas del covid-19
El alcalde destaca que este es un lugar para el recuerdo de los vecinos "en los momentos más difíciles"
El Ayuntamiento de Xeraco ha inaugurado la ampliación y mejora del Cementerio Municipal, incluyendo una escultura que rinde homenaje a los vecinos fallecidos durante la pandemia del covid-19. La obra ha sido diseñada por el artista local Enrique Bofí y realizada por Blai Millet, convirtiéndose en un símbolo de recuerdo y respeto para toda la comunidad.
El acto de inauguración contó con la presencia de los miembros de la corporación municipal, representantes del tejido social y vecinos, y ha incluido un concierto del grupo Tosca Ensemble con Candlelight, que ha acompañado la ceremonia con una atmósfera solemne y emotiva.
El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha destacado que “este proyecto, que une ampliación, modernización y arte, nace del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras municipales y con el cuidado y recuerdo de nuestros vecinos en los momentos más difíciles”.
La ampliación del cementerio incluye nuevos nichos diseñados con tres alturas, así como mejoras en accesos, iluminación y espacios de circulación, garantizando un entorno más accesible, ordenado y digno para las familias que visitan a sus seres queridos difuntos.
