Xeraco amplía el cementerio municipal con un espacio muy especial

El Ayuntamiento de Xeraco ha inaugurado la ampliación y mejora del Cementerio Municipal, incluyendo una escultura que rinde homenaje a los vecinos fallecidos durante la pandemia del covid-19. La obra ha sido diseñada por el artista local Enrique Bofí y realizada por Blai Millet, convirtiéndose en un símbolo de recuerdo y respeto para toda la comunidad.

Un singular 'Espacio de la memoria' en el cementerio de Xeraco / Levante-EMV

El acto de inauguración contó con la presencia de los miembros de la corporación municipal, representantes del tejido social y vecinos, y ha incluido un concierto del grupo Tosca Ensemble con Candlelight, que ha acompañado la ceremonia con una atmósfera solemne y emotiva.

El alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell, ha destacado que “este proyecto, que une ampliación, modernización y arte, nace del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras municipales y con el cuidado y recuerdo de nuestros vecinos en los momentos más difíciles”.

La ampliación del cementerio incluye nuevos nichos diseñados con tres alturas, así como mejoras en accesos, iluminación y espacios de circulación, garantizando un entorno más accesible, ordenado y digno para las familias que visitan a sus seres queridos difuntos.