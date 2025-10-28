El AC Gandia destaca en el Autonómico júnior con cuatro medallas y siete finalistas

Alzira ha acogido el Campeonato de la Comunitat Valenciana júnior de Halterofilia, una de las citas clave del calendario de base en el ámbito autonómico.

El AC Gandia, presente en la cita, volvió a demostrar la fortaleza de su cantera con una excelente actuación colectiva, logrando cuatro puestos de podio y situando a sus siete representantes en las posiciones de honor de sus respectivas categorías de peso.

La actuación individual más destacada la protagonizó Aroa Fernández, que se proclamó campeona autonómica en la categoría de 69 kg, firmando una competición muy sólida y confirmando su progresión.

Lucía Morante (AC Gandia) también subió al podio / AC Gandia

También brillaron Mario Corado en 79 kg y Lucas Tristán en 94 kg, que se llevaron la medalla de plata, peleando hasta el final por lo más alto del podio. Además, Lucía Morante consiguió la medalla de bronce en la categoría de 63 kg, completando la excelente actuación del equipo en los metales.

También obtuvieron resultados de mérito África Fernández, cuarta en 48 kg, y Yuna López, quinta en 53 kg, demostrando un nivel competitivo que invita al optimismo de cara a sus próximas apariciones. Por su parte, Elena Moreno terminó quinta en 58 kg, mostrando una buena evolución técnica y un rendimiento ascendente.

El AC Gandia pudo presumir así de una participación sobresaliente en un campeonato muy exigente, donde se reúnen las jóvenes promesas de la halterofilia valenciana. El club continúa reforzando su proyecto deportivo en categorías de formación.