El Club Rem Grau Gandia, en el Top 10 de la Liga Nacional Iberdrola

La Liga Nacional Iberdrola de remo de mar ha concluido este pasado fin de semana con la disputa de su octava y última prueba puntuable.

La cita ha tenido como escenario la Bahía de la Concha de San Sebastián, donde se han congregado un total de 31 tripulaciones procedentes de ocho clubes del País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid, Cantabria y la Comunitat Valenciana.

Tras los resultados de esta última competición, el Club de Remo San Pantaleón se proclama vencedor absoluto de la Liga Nacional Iberdrola de remo de mar con 1.968 puntos, seguido por los alicantinos Club de Mar Clot de L’Illot El Campello (769.5) y Club Náutico Santa Pola (531.5).

El top 10 de la competición, en la que han participado un total de 51 clubes entre sus ocho regatas del calendario, se ha completado con el Real Club de Regatas de Alicante (4º con 480,5 puntos), el asturiano Club de Mar Castropol (5º con 330), el gallego Club de Mar Noia (6º con 221,5), el Club Rem Grau Gandia (7º con 210), los alicantinos Real Club Náutico Torrevieja (8º con 199), Real Club Náutico Calpe (9º con 194.5) y el coruñés Club de Remo Cabo de Cruz (10º con 148.5).

La Liga Nacional Iberdrola de remo de mar 2025 se iniciaba a principios de junio en Benidorm para disputar posteriormente sus pruebas en Alicante en agosto, Málaga en julio; Noia (Galicia) y Cudeyo (Cantabria) en septiembre y Castropol (Asturias), Oliva (Valencia) y San Sebastián (Guipúzcoa) en octubre.