El Consell eleva a 150 millones el coste de acabar toda la CV-60 de l’Olleria a Gandia

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, ha elevado a 150 millones de euros la inversión necesaria para ejecutar íntegramente los proyectos, ahora en fase de tramitación, para desdoblar y prolongar la carretera CV-60, de manera que quedará convertida en autovía en toda su longitud, desde los túneles de l’Olleria hasta su conexión con la AP-7 y la N-332 en el entorno de Gandia.

Así lo ha señalado el conseller, Vicente Martínez Mus, en una reunión mantenida el lunes de la semana pasada en l’Olleria con alcaldes y representantes de asociaciones empresariales de la Vall d’Albaida y la Safor que, desde hace años, exigen celeridad en esos proyectos.

En ese encuentro Martínez Mus explicó el avance de los proyectos que afectan al desdoblamiento y las conexiones en el tramo desde Terrateig a l’Olleria, que previsiblemente serán los primeros en ejecutarse, mientras que van más rezagadas las actuaciones entre Palma de Gandia y Gandia.

Inicialmente los proyectos de la CV-60 se valoraron en unos 130 millones de euros, cifra que se ha visto incrementada tanto por la necesidad de abordar obras complementarias como por las dificultades previstas en dos puntos muy concretos de esta actuación. Se trata de la conexión de la CV-60 con la AP-7, que se producirá entre los cascos urbanos de la Font d’en Carròs y Rafelcofer y, en el punto final, en elnace con la N-332, previsiblemente en la gran rotonda situada entre Gandia y Bellreguard.

Precisamente el pasado 29 de septiembre la Conselleria de Infraestructuras adjudicó al grupo Typsa la redacción del proyecto entre Palma de Gandia y Gandia, que incluye esas dos conexiones y también la duplicación de la carretera entre Palma y Beniflà.

Typsa, una empresa muy experimentada en obra pública con proyectos en varios países, se ha quedado la redacción del proyecto por un valor de 799.960 euros y un plazo de entrega de 22 meses, aunque ese periodo se podría acortar. Eso significa que la Generalitat dispondría del documento técnico incluso antes del verano de 2027, momento en el que se entraría en la fase de adjudicación de las obras, que se ejecutarían en la siguiente legislatura de la Generalitat, siempre y cuando se disponga del presupuesto necesario. Como nadie duda de que las obras al menos durarán otros dos años, se mantiene que para ver la autovía íntegramente entre la rotonda de Bellreguard y los túneles de l’Olleria habrá que esperar hasta un horizonte que se sitúa entre los años 2030 y 2031.

En l’Olleria, el conseller Martínez Mus dijo a los presentes que los pasos que se están dando «demuestran la voluntad de la Generalitat» de avanzar en los trámites de este importante proyecto.

Mientras siguen los trámites, la cola nuestra de cada día

Cada día que pasa resulta más evidente la necesidad de conectar la Safor, y especialmente las áreas que circundan las ciudades de Gandia y Oliva, con esa CV-60 que lleva hacia el interior. Prácticamente cada mañana, y no solo en verano, se registran largas colas de acceso a los cascos urbanos generados por los miles de personas que van a trabajar o llevan a sus hijos a los colegios de la ciudad.

El colapso, que a veces se prolonga durante horas, alcanza especialmente a la carretera en el Real de Gandia, en la ronda de la N-332 entre Gandia y Bellreguard y en los accesos desde la carretera de Villalonga hacia esa misma zona. También hay colas a la entrada de Bellreguard, desde el norte, y en l'Alqueria de la Comtessa, desde el sur, que a veces incluso llegan a generar retenciones muy largas en la ronda de la N-332.