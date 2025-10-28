El NiE Gandia cuaja una buena actuación en el VI Trofeo 226ERS

El NiE Gandia ha participado en el VI Trofeo 226ERS este pasado fin de semana, organizado por la Federación de Natación de la Comunitat Valenciana, en esta ocasión en la piscina de Nazaret, en València.

El club gandiense ha estado representado por una decena de nadadores y nadadoras, seis de ellos con mínima individual para tomar parte en este campeonato: Kiko Climent, Asier Gramage, Raquel Martí, Mónika Lachezarova, Júlia Soriano y Valeria Georgieva, mientras que Lucas Rodrigo, Eric Tarrasó, Óscar Goñi y Darius Stavar tomaron parte en los relevos.

Cabe destacar las actuaciones de Raquel Martí como tercera clasificada en la prueba de 200 metros espalda; Kiko Climent con mejor de marca por segunda semana consecutiva en 400 metros libres con un tiempo de 4’19”85 consiguiendo así romper la barrera de los 4’20” y Júlia Soriano que logró mejorar sus marcas personales en las cuatro pruebas disputadas 50 m, 100 m, 400 m y 800 m libres.

El equipo de relevos masculino lo formaron Asier Gramage, Lucas Rodrigo, Eric Tarrasó y Óscar Goñi, quedándose muy cerca de la mínima autonómica júnior en el 4 x 100 metros libres.

La próxima competición de las categorías infantil, junior y absoluta será ya en diciembre en el Trofeo Internacional Castalia de Castellón.