Noa Tio queda entre las diez primeras en la XII Copa Aragón de ámbito nacional
La deportista del Club Patí Gandia fue convocada por la Federación de la Comunitat Valenciana
Gandia
Noa Tio, del Club Patí Gandia, se ha clasificado en novena posición en la XII Copa de Aragón, competición de ámbito nacional disputada este fin de semana pasado en Zaragoza.
La patinadora gandiense compitió en calidad de convocada por la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana.
Noa realizó un gran trabajo en pista en una competición de alto nivel, completando así una magnífica temporada. La Copa de Aragón ha sido su última competición en categoría alevín.
A partir de ahora toca prepararse para la próxima temporada con muchas ganas para conseguir sus objetivos.
Su entrenadora, Patricia Tio, ha quedado muy satisfecha por la gran campaña deportiva que han realizado juntas.
Suscríbete para seguir leyendo
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sorpresón pesquero en la playa de Tavernes de la Valldigna
- El «edificio maldito» de Gandia sigue con problemas y a la espera de solución
- Lecciones de las inundaciones en Gandia: El Gobierno local anuncia medidas
- Investigan por dos delitos al conductor que destrozó el puente del 'scalextric' de Gandia
- El Molinell entre Dénia y Oliva volverá a ser un río accesible y para el disfrute ciudadano
- El Consell eleva a 150 millones el coste de acabar toda la CV-60 de l’Olleria a Gandia
- Abierta la inscripción para la jura de bandera de personal civil en Gandia
- El 'edificio maldito' enciende el pleno de Gandia