Noa Tio queda entre las diez primeras en la XII Copa Aragón de ámbito nacional

Noa Tio, del Club Patí Gandia, se ha clasificado en novena posición en la XII Copa de Aragón, competición de ámbito nacional disputada este fin de semana pasado en Zaragoza.

La patinadora gandiense compitió en calidad de convocada por la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana.

Noa realizó un gran trabajo en pista en una competición de alto nivel, completando así una magnífica temporada. La Copa de Aragón ha sido su última competición en categoría alevín.

A partir de ahora toca prepararse para la próxima temporada con muchas ganas para conseguir sus objetivos.

Su entrenadora, Patricia Tio, ha quedado muy satisfecha por la gran campaña deportiva que han realizado juntas.