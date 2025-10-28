Oliva presenta a su Fallera Major de 2026

El Centre Polivalent d’Activitats Socioculturals de Oliva ha acogido el acto de presentación oficial de Teresa Borràs, de la Falla Conservatori, como Fallera Mayor de Oliva del 2026 y su corte de honor, un acto organizado por la Federació de Falles de Oliva que preside Santiago García.

Teresa lució un dibujo exclusivo Baco en marrón pardo que combinaba tradición e identidad fallera. La indumentaria fue elaborada por Álvaro Moliner en base a una tela de Vives i Marí. Las manteletas fueron de Hijas de Carmen Esteve, el aderezo de Álvaro Moliner, las peinetas de Daurat Joyas Valencianas, los zapatos de Espai Ripalda, el maquillaje que lució de Estética Patricia Forrat y la peluquería de Parra Fuster.

El mantenedor, Juan Martí, durante su intervención. / Levante-EMV

Ejerció de mantenedor de la Fallera Major de Oliva 2026 el gandiense Juan Martí Fuster, fallero de la Falla del Prado, donde ha presidido la comisión durante nueve años. Vinculado desde siempre a las fallas y profesionalmente a la comunicación y la indumentaria. En 2016 inició uno de los proyectos más personales: Martí Indumentària empresa especializada en indumentaria valenciana.

Además, subieron también al escenario las componentes de la Corte de Honor del 2026, y que está integrada por Mar González Masquefa de la falla La Mar, Laura Fresneda Valls de la Falla Casa d’Alonso, Noa López Ferrando de la Falla L’Estació, Paula Parra Vida de la comisión de la Falla Institut, Cristina Grimaltos Cotaina y Ana Mascarell Alemany, ambas de la falla Conservatori.

Al finalizar el acto oficial Teresa Borràs recibió las felicitaciones de las siete comisiones falleras de Oliva con sus respectivos máximos representantes y de diversas entidades y asociaciones de la ciudad.