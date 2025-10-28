Palmera presenta la huitena edició de la Fira Arrela’t
La cita amb l’artesania i la sostenibilitat local tindrà lloc els dies 8 i 9 de novembre a la plaça de l'Ajuntament
Josep Camacho
L’Ajuntament de Palmera presenta el cartell de la huitena edició de la Fira Arrela’t, que se celebrarà els pròxims 8 i 9 de novembre a la plaça de l’Ajuntament.
Sota el lema “Arrela’t”, la fira consolida el seu compromís amb la producció artesanal, els productes sostenibles i de proximitat (kilòmetre zero), oferint un espai de trobada entre productors, artesans i visitants que aposten per un consum responsable i pel valor del que és local.
Durant tot el cap de setmana Palmera es convertirà en un punt de trobada per a famílies, veïnat i visitants, amb una àmplia programació d’activitats infantils, tallers, música en directe i gastronomia popular.
Entre les activitats més destacades, dissabte 8 de novembre tindrà lloc la gimcana infantil “Cítrics, amb arrel a Palmera”, els tallers creatius de collage i construcció de didals i guants de pilota valenciana, així com l’obertura del Mercat de la Terra i l’actuació de les xarangues i grups musicals locals, que ompliran la plaça d’ambient festiu.
La jornada conclourà amb el “Destapa’t” a càrrec de les comissions festeres, i les actuacions musicals de “Second Coming”, tribut a The Police, i “El Despertar del Silencio”, tribut a Héroes del Silencio.
El diumenge 9 de novembre la fira continuarà amb un esmorzar popular de torrà, l’obertura del Mercat de la Terra i nous tallers infantils, com “Fem art amb cítrics” o “Pederetes Màgiques”, a càrrec d’Alma Tallers Creatius i Tempra Tallers Creatius.
Un dels moments més esperats serà l’actuació de Dani Miquel (12 h), amb el seu espectacle familiar ple de música i bon humor, seguida de l’actuació de la Muixeranga de la Safor (13 h) i la tradicional partida de pilota valenciana al carrer de la Séquia (11 h).
La jornada conclourà amb el dinar popular organitzat per les comissions festeres i la presentació del llibre “Memòria del Fang” de Rose Hurtado, Ricard Chulià i Pau Alabajos (17.30 h).
El regidor Edu Mejias destaca que “Arrela’t és molt més que una fira: és una manera de posar en valor el talent, la creativitat i la sostenibilitat que formen part de la identitat de Palmera". El cartell, amb una estètica càlida i natural, reflecteix eixa connexió entre comunitat i territori que defineix l’esperit de la Fira.
La fira està organitzada per l'ajuntament de Palmera, amb la col·laboració de la Diputació, la Fundació Todolí Citrus i València Turisme.
