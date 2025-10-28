Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Patri es classifica per les semifinals de la Copa Caixa Popular a les que aspira Júlia

Les dos jugadores de la Safor podrien protagonitzar un doble duel en la següent eliminatòria

Patri, de Beniflà, en acció, durant una partida de la Copa Caixa Popular

Salva Talens

Gandia

Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar - Hinojosa) contra Àngela A., Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d´Orba). Eixa és la partida que es juga este dimecres al Trinquet de Guadassuar per decidir quin és el quart equip que es classifica per les semifinals de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení.

Es tracta d'un enfrontament entre els trios que han acabat la fase regular en quarta i cinquena posició. Les guanyadores de la partida s'enfrontaran a les campiones de la primera fase i ja classificades: Ana, Natalia i Patri, la puntera de Beniflà, (Ajuntament de Rafelbunyol), en una de les semifinals de la competició.

L'altra semifinal ja està definida amb els equips que han tancat la lligueta en segona i tercera posició: Victoria, Anabel i Laura M. (Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell) davant Maria E., Mar i Mireia B. (Ajuntament de Bicorp).

Les partides d'anada de les semifinals estan programades el 31 d'octubre al Trinquet Ciscar de Piles i el dia 2 de novembre al de Castelló de Rugat. Les de tornada els dies 6 i 7 de novembre a Pelayo i el Genovés.

Si hi han partides de desempat seran a la Llosa i Bellreguard els dies 15 i 16 mentre que la gran final és el dia 23 de novembre al Trinquet de Riba-roja.

