Todo a punto en Gandia para la undécima edición de la carrera y marcha RunCáncer

El circuito RunCáncer, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, inaugura el mes de noviembre con una súper edición de Gandia contra el Cáncer. El evento, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración principal de Sklum, convertirá un año más a la capital de la comarca de la Safor en el epicentro de la solidaridad contra el cáncer.

Gandia ya lo tiene todo listo para acoger este domingo 2 de noviembre su marcha y carrera de RunCáncer, en una undécima edición muy especial.

Los detalles de este evento deportivo 100% solidario se han dado a conocer en la presentación, que ha tenido lugar en la Casa de la Marquesa y que ha sido presidido por José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, y Tomás Trénor, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia.

El acto, que ha reunido a representantes de las empresas colaboradoras, también ha contado con la intervención de Evelyne Cieslak, presidenta de la Junta Local de Gandia, y Nadia García, una de las jóvenes investigadoras receptora de las ayudas predoctorales de investigación en cáncer, que se otorgan desde la Asociación y que está financiada por la recaudación del circuito RunCáncer.

El alcalde José Manuel Prieto ha valorado el trabajo que se lleva a cabo para organizar "un evento deportivo y solidario como este, que nos hace sentirnos orgullosos como ciudad", y ha reivindicado la labor de la Junta Local de Gandia que "se encuentra a la cabeza a la hora de recaudar fondos en la provincia de Valencia. Fondos que no sólo se destinan a la investigación, sino que también tiene como objetivo acompañar a las familias y los pacientes".

El alcalde ha recordado que la celebración de esta 11ª edición consolida la carrera y que supone la constatación de que "la lucha contra el cáncer nos une a todos. Sólo la investigación y la ciencia nos ayudarán a reducir los índices de mortalidad del cáncer, y para eso necesitamos de todos, también de las instituciones públicas", ha declarado Prieto, quien ha agradecido y puesto en valor el apoyo de empresas y colaboradores.

El alcalde de Gandia se dirige a los presentes en el acto / Àlex Oltra

Por su parte, el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Valencia, Tomás Trénor, ha puesto en valor que "cada zancada que se dé este domingo 2 de noviembre en Gandia contra el Cáncer será una contribución directa a la investigación. No debemos olvidar que detrás de cada dorsal, hay una persona que suma para ayudar a avanzar contra el cáncer, a avanzar por un futuro mejor para todos. Gandia contra el Cáncer volverá a ser un ejemplo de lo que podemos lograr cuando nos unimos", ha añadido.

Gandia contra el Cáncer volverá a ofrecer dos modalidades: marcha y carrera. A las 11:00 horas del domingo 2 de noviembre tomarán la salida los participantes de la carrera competitiva, que en esta edición pasa a ofrecer un circuito de 5 kilómetros con salida y meta desde la plaza del Prado.

Diez minutos después, aproximadamente, será el turno de los participantes en la caminata. Los marchadores compartirán salida, recorrido y meta con los corredores.

Las inscripciones 100% solidarias (5 euros por dorsal) siguen disponibles en www.runcancer.com hasta el 29 de octubre a las 23:59 horas. Además, se podrán realizar, tanto a la marcha como a la carrera, de forma presencial en la zona de salida hasta media hora antes del inicio del evento.

Toda la recaudación por la venta de dorsales se destinará a los proyectos de investigación en cáncer, que cada año se financian desde Contra el Cáncer en Valencia. El objetivo de esta edición en Gandia es sumar más todavía y superar las cifras del año pasado, cuando se logró un récord al sumar más de 20.000 euros con más de 4.000 participantes.

La recogida de dorsales y productos que se hayan adquirido de forma online se llevará a cabo durante los dos días previos al evento, el viernes 31 de octubre (de 17:00 a 20:30 horas) y el sábado 1 de noviembre (de 10:30 a 13.30 horas y de 17:00 a 20:30 horas), en la plaza de las Escoles Pias de Gandia. Durante estos dos días de entrega de dorsales, también se podrán adquirir dorsales para la marcha, pero no para la carrera.

El mismo día de la prueba también se podrán recoger en la misma zona de salida (plaza del Prado) de 9:30 a 10:30 horas. En la zona de salida también se podrán hacer nuevas inscripciones tanto a la carrera como a la marcha.