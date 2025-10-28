Fin de semana de resultados diversos para el Club Voleibol Real de Gandia

El Bollo Natural Fruit CV Real de Gandia de Primera Sénior ha vivido un fin de semana muy intenso con una victoria el viernes en el partido aplazado y una derrota el sábado en Castellón. El equipo de Alejandro Terrero suma tres puntos valiosos para mantenerse cerca de los puestos altos con el objetivo de corregir los altibajos competitivos.

El Bollo Natural Fruit CVRDG de 3ª Juvenil continúa mostrando una evolución muy positiva en este inicio de liga, consolidando su crecimiento como grupo en el segundo partido de la temporada. El equipo de 2ª Juvenil adelantó a este lunes su enfrentamiento con Xàtiva y lo saldó con victoria (3-2).

En la base, tanto infantiles como cadetes firmaron sendos triunfos de mérito ante rivales directos, lo que les permite mantenerse en posiciones que dan acceso a la Liga de los mejores de la Comunitat Valenciana.

También sobresalió el conjunto El Saleroso CVRDG de 2ª Infantil, que logró un triunfo clave que le permite situarse líder de su categoría.

El Bollo Natural Fruit CVRDG de 2ª Cadete no pudo sumar en esta jornada, aunque el trabajo del grupo invita al optimismo.

El capítulo de estrenos competitivos lo protagonizaron los equipos zonales. El Sklum CVRDG Amarillo mostró una buena puesta en escena al igual que el Sklum CVRDG Negro, mientras que el otro conjunto Sklum CVRDG sigue adaptándose al ritmo de la competición.

El CV Real de Gandia cierra así un fin de semana con resultados mayoritariamente positivos que refuerzan el trabajo que el club está desarrollando en todas sus categorías con el apoyo de sus patrocinadores principales: Bollo Natural Fruit, El Saleroso y Sklum.