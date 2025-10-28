Tigres de Gandia no se cansa de ganar, ahora en el Autonómico de béisbol

Tigres de Gandia es insaciable. Cuando aún se relame de éxito por el histórico ascenso a la máxima categoría del béisbol en España, conseguido hace dos semanas, ya suma dos victorias en el Autonómico.

Este pasado domingo ha derrotado por 2-15 al equipo Rocosos en València en partido de la segunda jornada del campeonato.

El partido fue dado por acabado después de sobrepasar las tres horas de juego sin llegar a abrir el 8º inning por parte del equipo de Gandia, ya que este se cerró por knout out (regla de misericordia que hace que el partido finalice antes del final programado si un equipo tiene una ventaja de 10 carreras o más después de siete entradas. El juego se considera una victoria por KO y termina en ese momento).

El equipo estuvo soberbio, tanto en ataque como en defensa, ya que supo controlar a su rival desde la primera entrada, aumentando poco a poco la distancia.

Cabe destacar los tres jugadores entre las nuevas incorporaciones que formarán parte de Tigres que jugaron y debutaron en la competición: Spencer Hernández, Deivis Garaban y Carlos Vázquez, siendo este último el que consiguió el único home run del partido.