83.000 euros para moverse mejor, y de forma más sostenible, por Gandia

El Ayuntamiento de Gandia va a disponer en el plazo de siete u ocho meses de un completo estudio técnico que le permitirá adoptar medidas a corto, medio y largo plazo para facilitar los desplazamientos en la ciudad, incluyendo, obviamente, las rutas desde el núcleo urbano hasta las áreas litorales del Grau, la playa y otros distritos.

Ese estudio es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que ha sido adjudicado, por valor de 83.000 euros, a la empresa madrileña Movytrans, una firma que ha llevado a cabo numerosos trabajos similares sobre movilidad, transporte urbano y, en general, sistemas para el desplazamiento de personas a través de núcleos urbanos o metropolitanos más o menos grandes.

La concejala de Movilidad, Lydia Morant, ha señalado a este periódico que la labor encargada a Movytrans equivale a un "documento estratégico" que permitirá ordenar, o reordenar, los carriles bici, las áreas peatonales, el número y las ubicaciones de los puntos de carga para vehículos eléctricos, las calles en las que se permite el tráfico y, cuestión no menos importante, el perímetro de la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), a la que está obligada Gandia por ser una ciudad de más de 50.000 habitantes.

Este documento también va a ser clave para fijar las bases del nuevo sistema de transporte público urbano, uno de los proyectos de legislatura que se marcó el Gobierno local de José Manuel Prieto. Con una red e itinerarios de autobuses urbanos que en estos momentos convence a muy poca gente y que, en palabras del alcalde, es "manifiestamente mejorable", el PMUS incluirá ideas y propuestas sobre cómo diseñar la futura red, con más paradas, nuevos itinerarios, más autobuses y, sobre todo, una mayor eficiencia en el servicio, algo básico para que los gandienses que tienen coche opten por dejarlo en casa para desplazamientos urbanos y para que los que no tienen vehículo propio puedan confiar en el autobús para llegar a sus trabajos, algo que hoy no ocurre. Ese nuevo sistema de transporte público debería estar activado antes de que acabe esta legislatura, en junio de 2027.

Encuesta ciudadana

El estudio de Movytrans ha incluido la realización de una encuesta entre ciudadanos de Gandia para conocer cuáles son sus necesidades, qué piensan de la actual situación y cómo creen que debería ser la movilidad en la ciudad. Previsiblemente ese sondeo alcanzará alrededor de un millar de personas, dado que en estos momentos ya se han hecho cerca de cuatrocientas consultas telefónicas y unas 125 mediante sistemas online. De forma presencial, con atención en la calle, ya se han recogido la opinión de trescientas personas. A través de las redes sociales, la propia concejala Morant ha animado a los ciudadanos a contestar a las preguntas porque será así como conocerán las necesidades en materia de movilidad y facilitará el diagnóstico para acertar en las futuras decisiones.

En Gandia, como en tantas otras ciudades, la forma de desplazarse ha evolucionado en los últimos años. Cierto es que el dueño sigue siendo el coche privado, con habituales colapsos de tráfico y congestión, especialmente en horas de entrada y salida de colegios o centros laborales. Pero también es verdad que la aparición del patinete eléctrico, y su presencia cada vez mayor, obliga a la Administración a tener en cuenta a esos usuarios. En estos momentos, a falta de normativas claras y de una concienciación general sobre su uso, los patinetes circulan por calles con tráfico, carriles bici, aceras y zonas peatonales a pesar de que la Policía Local realiza controles periódicos. En unos meses, además, será obligatorio el uso del casco y de un seguro de responsabilidad civil para todos los usuarios.

Críticas de la oposición

Pese a todo, el encargo del estudio a la empresa Movytrans no ha escapado de la polémica política. El Partido Popular de Gandia considera que destinar 83.000 euros a actualizar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y diseñar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es “otra muestra del fracaso de su modelo de ciudad”. "Tras 38 años de gobierno socialista, Gandia sigue sin un transporte público eficiente, moderno y accesible, mientras el ejecutivo vuelve a gastar dinero en planes y estudios que no se traducen en mejoras reales para los vecinos", indica el portavoz, Víctor Soler. Según señala el líder popular, el Gobierno local "ni siquiera ha sido capaz de garantizar un autobús que no tarde más de 40 minutos en pasar".

En respuesta a esas declaraciones, Lydia Morant le recuerda al líder del PP que el PMUS es "un documento estratégico que marcará el futuro de la movilidad en Gandia" y justificó la realización de la encuesta porque un plan así "debe incluir la voz de todos". Morant concluye que, cuando Soler formó parte del Gobierno local de Gandia, entre los años 2011 y 2015, "dejó sin presupuesto al Urbanet, por lo que no está legitimado para hablar de cómo se gestiona el transporte público en esta ciudad".