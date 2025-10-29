La ciudadanía de la Safor recuerda a las víctimas de la dana

Decenas de personas se han concentrado este mediodía en todas las poblaciones de la comarca de la Safor para recordar a las víctimas de dana, justo un año después de la terrible tragedia.

La convocatoria ha contado con el respaldo de representantes políticos de todos los partidos presentes en el consistorio, pero ha destacado la presencia de muchos ciudadanos anónimos que han querido rendir homenaje a los damnificados de la catástrofe.

Los vecinos y las vecinas han guardado un respetuoso silencio en medio de un ambiente cargado de emoción hasta el punto de que algunos y algunas de los y las presentes no ha podido contener las lágrimas.

Con actos sencillos, pero emotivos, la Safor ha rendido su particular tributo a los fallecidos y sus familias justo un año después de los hechos.