La Diputació aprueba cuatro nuevos planes del Pla Obert en la Safor por valor de 540.000 €

El Pla Obert de la Diputació de València sigue sumando proyectos en los municipios de la Safor. El último decreto validado por el área de Cooperación que dirige la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha aprobado cuatro nuevos planes del plan cuatrienal de la Diputació de València por valor de 540.000 euros en las localidades de Xeraco, Llocnou de Sant Jeroni, Bellreguard y Alfauir.

Así, el Ayuntamiento de Xeraco va a llevar a cabo, gracias a la financiación de la corporación provincial, una importante renovación de su ciclo integral del agua. Este proyecto incluye la mejora de la red de captación de aguas pluviales en la avenida Lluís Santángel, así como la sustitución de imbornales en la avenida Les Motes y en las calles Manuel Sanchis Guarner y Jordi de Sant Jordi de la platja de Xeraco. La inversión para acometer estas obras asciende a 126.000 euros.

El otro gran proyecto aprobado en la Safor es la construcción de unos vestuarios y una sala de almacén en la zona deportiva municipal de Llocnou de Sant Jeroni, cuya inversión supera los 313.000 euros.

Por su parte, la Diputació va a financiar con 93.000 euros la reparación de baches en varias calles de Bellreguard, mientras que el Ayuntamiento de Alfauir va a poder adquirir nuevo equipamiento para el Auditori Municipal por valor de 6.700 euros.