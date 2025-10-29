Gandia renueva el programa de ayuda sicológica a los jóvenes

La Junta de Gobierno de Gandia ha renovado el convenio de colaboración firmado el año pasado con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana para mantener el programa "Parlem" de atención sicológica a personas jóvenes.

Esta iniciativa, que en el ámbito municipal fue pionera en la Comunitat Valenciana, se ha demostrado necesaria. Según datos de los distintos departamentos municipales, hasta el pasado mes de septiembre los sicólogos colegiados habían atendido alrededor de cuatrocientas personas. Muchas de ellas han hecho uso de esta ayuda, siempre con carácter confidencial, por iniciativa propia, pero en otros casos han sido familiares, generalmente padres o hermanos, los que han activado el procedimiento para que reciban la atención sicológica.

El programa "Parlem" ofrece atención y orientación sicológica para la prevención y detección temprana de sufrimientos emocionales con el objetivo de evitar males mayores y guiar a los jóvenes hacia el autocontrol de situaciones que pueden resultar difíciles, incluso con riesgo para los propios afectados. Estas situaciones, que en realidad no son nuevas, despuntaron durante la pandemia del Covid-19, cuando miles de personas sufrieron una situación que puede calificarse como de "desorientación" ante lo que ocurrió en aquellos meses y años. Posteriormente se vio que el uso de redes sociales y la hiperconexión que ello conlleva también estaba generando alteraciones en el comportamiento de muchos jóvenes.

Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Gandia diseñó el programa "Parlem", que actúa como primera barrera de contención. En el caso de que la situación de cada afectado lo merezca, los sicólogos pueden activar a los servicios sanitarios públicos de Salud Mental en el área de Gandia.

Al aprobar la renovación del convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, dotado con 12.319 euros, la concejala Balbina Sendra ha señalado que "Parlem" "pretende dar respuesta a las necesidades psicológicas de la ciudadanía, ofreciendo un espacio de escucha, asesoramiento y apoyo profesional para prevenir situaciones que, si no se tratan a tiempo, pueden derivar en problemas más graves".

Desde su puesta en marcha, en el mes de septiembre del año pasado, esta iniciativa ha permitido justamente eso, "escuchar" a jóvenes y adolescentes de hasta 30 años de edad que han querido exteriorizar sus preocupaciones o situaciones de relaciones afectivas o familiares y recibir el apoyo de profesionales. Ahí se han podido detectar situaciones de ansiedad, falta de autoestima, dificultades de relación en el entorno familiar y social e, incluso, acoso escolar. La atención no requiere cita previa y se presta de lunes a viernes en la biblioteca de Santa Anna, en la Oficina MediaProp, la sede del Consell de la Joventut y el Centro Social del Grau. También se puede contactar a través del correo electrónico parlem@gandia.org o los teléfonos 628 644 109 y 623 91 52 55.