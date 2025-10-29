Hi haurà desempat en la primera semifinal de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí
El Trinquet del Genovés decidirà este divendres el primer equip finalista: Montaner i Seve vs Salelles II, Raúl i Alejandro
Montaner, d'Almiserà, i Seve, tots dos integrants de l'equip Ajuntament de Castelló, han forçat la partida de desempat en la primera semifinal de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí en guanyar l'oliver Salelles II, Raul i Alejandro (Ajuntament de Barxeta) per 25-05 en el segon encontre de l'eliminatòria.
En el primer enfrontament havia guanyat el trio, però en la segona confrontació, disputada este dimarts a Castelló de Rugat, la parella va sorprendre des de l'inici trencant el dau i Montaner es va encarregar de fer el 10-00. El tercer joc va ser Val-Net per als blaus que van poder ficar-se en la partida, però l'exhibició de Seve ho va impedir. Els següents jocs van ser imprecisos amb moltes pilotes marxant-se per l'escala. Els blaus van retallar i en el 20-05 van tindre fins a 3 ocasions de fer el Val al rest. Montaner amb dos tretes directes va aconseguir evitar-ho i Seve de pilota parada va fer l'últim quinze.
La partida de desempat es jugarà este divendres, 31 d'octubre, al Trinquet del Genovés.
Este dimecres és el Trinquet de Guadassuar el que aclapara l'agenda de la Copa Caixa Popular. Es disputa la tornada de la segona semifinal de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall masculí entre Marrahí, Lorja i Néstor (Ajuntament d'Ontinyent) i l'Ajuntament de Xeraco (Vicent i Brisca). En l'anada, el trio va guanyar per 25-15. Si hi ha desempat es jugarà diumenge, 2 de novembre al Trinquet de Bellreguard.
També a Guadassuar es disputa este dimecres una partida decisiva de la Copa Caixa Popular Pro 1 de raspall femení. Clara, Isabel i Myriam (Ajuntament l'Alqueria d'Asnar - Hinojosa) contra Àngela A., Júlia de Tavernes de la Valldigna i Marina (Ajuntament d´Orba). L'equip triomfador passarà a semifinals.
