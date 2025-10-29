Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Més de 2.000 alumnes participaran en "Com Sona l’ESO" a Gandia

L'activitat es desenvoluparà del 6 al 9 de maig de 2026 al Grau

La regidoria d’Educació torna a confiar en un dels projectes educatius i musicals més importants d’Europa.

La presentació de l'esdeveniment, a l'Ajuntament de Gandia

Salva Talens

Gandia

Gandia acollirà el maig de 2026, per segon any, una nova edició de "Com sona l’ESO", un dels projectes educatius i musicals més importants d'Europa.

La regidora d’Educació, Política Lingüística i Infància, Esther Sapena, acompanyada dels membres de l’organització Josep Alcover i Alexis Calvo, ho han anunciat en roda de premsa.

Gandia torna a ser una ciutat que sona, vibra i educa. Tres dies d’aprenentatge, convivència i emoció compartida entre centenars d’alumnes i professors d’arreu del territori.

L’esdeveniment reunirà més de 2.000 alumnes i professors de 1r de l’ESO a 2n de Batxillerat, de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya. Durant aquests dies, el Grau es convertirà en un gran escenari educatiu i musical, amb la culminació d’un gran concert final al pàrquing del port, obert a tota la ciutadania.

"Com Sona l’ESO és un exemple preciós del que passa quan l’educació ix de les aules per fer-se experiència viva: música, emoció, companyonia i cultura compartida... Aquest projecte representa la renovació pedagògica que impulsem des del departament d’Educació. Fomenta la motivació, la creativitat i la implicació real dels joves en el seu aprenentatge. Gandia aposta per l’educació pública, la cultura i els nostres joves, que són el futur, però també el present de la ciutat", destaca la regidora.

La responsable municipal ha convidat tota la ciutadania a viure i gaudir d’aquesta edició, que "tornarà a omplir Gandia d’energia, d’art i d’esperança en una altra manera de compartir cultura i educació".

Per la seua banda, Alcover ha agraït que Gandia confie, de nou, en el projecte, "com a ciutat acollidora i compromesa amb l’educació, capaç d’oferir els espais i les condicions ideals per a un esdeveniment tan complex com enriquidor, com és Com Sona l’ESO".

Enguany s’han registrat xifres rècord de participació, amb 99 instituts preinscrits i 2.174 alumnes . "És la vegada que més centres s’han interessat en la història del projecte", ha explicat Alcover.

Les dates seran del 6 al 9 de maig, i el gran concert-espectacle tindrà lloc el 8 de maig a les 22.00 h al pàrquing del port de Gandia. Les activitats i assajos es desenvoluparan a les instal·lacions esportives de la Unió Esportiva Portuaris, també al Grau.

Finalment, Calvo ha avançat detalls de la nova proposta artística, titulada "Intergalàctica": "Si l’any passat vam submergir-nos Sota l’oceà, enguany marxem a l’espai exterior. És la història d’un astronauta que viatja tranquil·lament per l’univers fins que comencen a passar-li coses. Més enllà de la trama, la nostra reflexió gira al voltant de la convivència i la necessitat de sentir-nos en lloc d’enfrontar-nos".

L’espectacle d’enguany aposta per un so més electrònic i actual, i un major desplegament tècnic i visual: "Hem fet un gran esforç perquè el disseny de l’escenari, les pantalles i la samarreta oficial oferisquen una experiència millorada i molt participativa".

