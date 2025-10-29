Mireia Montilla Sánchez se mete entre las diez mejores del mundo

Mireia Montilla Sánchez se ha metido entre las diez mejores patinadoras del mundo de la categoría absoluta. La deportista de Xeraco ha representado a España en el Mundial que se disputa en Pekín, clasificándose en novena posición en su debut en la máxima categoría.

La patinadora ha competido en la modalidad de Solo Danza, cuajando dos grandes actuaciones en una competición de altísimo nivel. Este resultado reafirma a Mireia entre las mejores especialistas de España y del mundo.

Este año, el de su estreno en la categoría senior, ha sido 4ª en la prueba de la Copa del Mundo, que se ha disputado en Buenos Aires (Argentina).

También ha competido en Trieste (Italia) con un 9º puesto en otra competición de la Copa del Mundo, destacando, además, el subcampeonato de España en Fuengirola (Málaga) como el resultado más importante porque le dio el billete directo de clasificación al Mundial de China.

La deportista del CPA Castelló de la Ribera esta temporada compite únicamente en la modalidad Solo Danza en su nueva andadura como senior (categoría absoluta).