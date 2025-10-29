El récord de España, principal objetivo de Quique Llopis en pista cubierta

La temporada de Quique Llopis Doménech sigue avanzando desde que comenzara a entrenar el pasado 7 de octubre en la pista de atletismo de Oliva debido a que la de Gandia está cerrada por obras.

En la cuarta semana de preparación ya se van conociendo algunos detalles importantes de la planificación competitiva del curso 2025-2026 del atleta de Bellreguard.

Con la mente puesta, de momento, en la temporada en pista cubierta, el entrenador del Top4 del mundo, el gandiense Toni Puig, ha desvelado que la principal meta durante el invierno será intentar batir el récord de España de los 60 metros vallas.

La plusmarca nacional absoluta está en poder del propio Llopis con un crono de 7 segundos y 48 segundos desde 2023. Realmente, la comparte con Orlando Ortega, pero el hispano-cubano ha anunciado su retirada.

El vallista de Adidas igualó hasta tres veces ese tiempo en 2025, primero en el Campeonato de España y después dos veces en la reunión internacional de pista cubierta de 2025, en Gallur (Madrid). El subcampeón de Europa quiere dar en 2026 un paso más y convertirse en el más rápido del país en las vallas cortas.

Aunque el calendario de competiciones de Llopis en 2026 aún está por concretar, otros dos objetivos del atleta de la Safor en la próxima campaña de pista cubierta serán el Campeonato de España, que tendrá lugar en Valencia, y el Mundial de Torun (Polonia), a principios y a mediados del mes de marzo de 2026, respectivamente.

Mientras tanto, Llopis entrena a diario en espacios como la pista de atletismo de Oliva y el campo de rugby del Polideportivo de Gandia, además de las sesiones de pesas que realiza en el Pabellón Municipal de Halterofilia de la capital de la Safor.

El campeón de España comparte los entrenamientos con Dani Castilla y Kevin Sánchez, otros dos especialistas en vallas. Los tres bajo las órdenes del técnico Toni Puig.