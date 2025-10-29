Estas son las zonas del centro de Gandia donde puedes estacionar cinco minutos

La concejala de Tráfico de Gandia, Lydia Morant, anunció que ya están en funcionamiento las nuevas zonas de estacionamiento de alta rotación, que permiten paradas máximas de 5 minutos, en el entorno del centro histórico. La medida, según informaron fuentes municipales, responde a una petición formulada por los comerciantes con el objetivo de facilitar la recogida rápida de compras y mejorar la accesibilidad al comercio local.

Las nuevas reservas con capacidad para varios vehículos se ubican en las calles siguientes: Pintor Sorolla (entre los números 4 y 10), Magistrat Català (entre los números 1 y 5), Aparisi i Guijarro, número 6, calle de la Marquesa de Jura Real, número 3, y en la avenida d’Alacant, número 18.

Paralelamente, tanto en la avenida d’Alacant, 18, como en el tramo comprendido entre los números 1 y 5 de la calle Magistrat Català, se han habilitado nuevas zonas de estacionamiento para motocicletas.

Según la concejala «el comercio nos trasladó una necesidad muy concreta: poder facilitar paradas rápidas para recoger compras sin generar estacionamientos indebidos. Con estas nuevas zonas de alta rotación damos una respuesta directa y ordenada a esa demanda, favoreciendo tanto quien compra como quien vende».

Las nuevas reservas estarán señalizadas mediante señal vertical R-309 con panel complementario y tendrán vigencia en horario comercial —de 9 h a 21 horas— con el tiempo máximo de estacionamiento de cinco minutos.

Es una medida más puesta en marcha por el Gobierno local para facilitar el siempre complicado asunto de aparcar en el centro. Hace unas semanas se anunció que el Gobierno local negocia la compra de un solar junto al polideportivo para adecuarlo como aparcamiento. Con todo, cabe recordar que estacionar en los párkings municipales del Prado y del Serpis puede salir hasta gratis si se compra en los comercios asociados, con un tiquet descuento que subvenciona a la mitad el ayuntamiento.